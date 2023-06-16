В разных районах Грузии устраняют последствия стихии и подсчитывают ущерб, нанесенный городам и селам от града, дождя и наводнения. Больше всего пострадал Гурджаанский район, там весь вчерашний день велись работы по расчистке дорог и восстановлению поврежденных коммуникаций. Сотни абонентов до сих пор остаются без электроэнергии и газа.

Затопленные подвалы и первые этажи жилых домов, торговых объектов и других строений, около 15 машин, которые смыл потоп с ветками и поваленными деревьями, хлынувший по дорогам Гурджаани, поврежденные коммуникации: эти последствия стихии в пострадавшем городе устраняют до сих пор. Такого ущерба муниципалитету она не наносили никогда, утверждает один из местных жителей:

«Там овраг, он заполнился водой, которая разлилась по городу. Вода заливала дома, поток вырывал асфальт, трубы, по которым проходит природный газ. Отключилось и электричество, его подачу восстановили ночью, но газа до сих пор еще нет».

Местные рассказывают: ливень шел несколько часов, а во второй половине дня вышедшая из берегов река Навтисхеви хлынула по центральным и внутренним дорогам города, снося все на своем пути.

«Я ехал домой, резко начала прибывать вода, машина «заглохла». Поток смыл автомобиль, еле выжил. Машина застряла (в грязи и ветках), там работает один экскаватор, он не смог ее достать», – рассказал в интервью телекомпании «Формула» другой житель Гурджаани.

В городе частично восстановлено движение, но до сих пор не работает часть магазинов и аптек, без электроэнергии остаются несколько сотен семей:

«Базовая инфраструктура, а это все, что касается воды, электроэнергии и газа, практически полностью будет восстановлена сегодня вечером. Максимум несколько абонентов останутся без этого до завтра. Что касается остальной инфраструктуры, наши сотрудники в дороге, они приедут, мы все подсчитаем и начнем работу над этим», – сказал еще с утра замминистра инфраструктуры Илья Бегиашвили.

Именно этот вопрос стал сегодня причиной словесной ссоры между представителями местной власти и оппозицией. Прибывший на место член «Национального движения» Георгий Ботковели призвал ответственные органы ускорить работы по устранению последствий стихии и подсчет ущерба, из-за чего стороны перешли на взаимные оскорбления.

«У нас есть опыт борьбы с последствиями стихии, я чувствую личную ответственность перед Гурджаани, Сагареджо, Телави и всеми муниципалитетами. Естественно, я был здесь вчера и буду сегодня, никто не говорит, что они ничего не делали, я своими глазами видел, что спасатели активно работали, но необходимо больше вовлеченности, больше поддержки со стороны центральной власти, вот о чем речь. Народ беспокоит лишь своевременное решение проблемы, необходимо вовремя начать подсчет ущерба, нанесенного людям стихией. Уничтожен годовой урожай, на который они рассчитывали все это время», – сказал Ботковели.

Потопом дело не закончилось, на гурджаанский муниципалитет вчера обрушился град, нанесший дополнительный ущерб сельскохозяйственным угодьям. Пострадали от града и другие районы Грузии, ущерб, нанесенный жителям Адигени и Лентехи, исчисляется миллионами, сообщают местные власти, виноградники и фруктовые сады здесь практически уничтожены. Обильные осадки здесь продолжались около 20 минут, говорят жители пострадавших сел:

«Град шел 20 минут… это очень долго. Град обычно идет 3-5 минут, и он успевает уничтожить чуть ли не все виноградники, а 20 минут – это очень много для града, причем для такого интенсивного и сильного», – говорит начальник Управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Ниорадзе.

Июнь выдался тяжелым, продолжает она, обильные осадки выпадают с начала месяца по всей Грузии:

«То, что произошло вчера в Гурджаани, – это было локальное явление, местное. Произошел вынос конвективной облачности с юга, это все очень быстро происходило после двух часов дня. Для июня вообще характерны сильные осадки. Что касается прогноза на ближайшие дни – завтра по Грузии будет хорошая погода, а с 18-го местами дожди и по Западной, и по Восточной Грузии».

А с 19 июня по всей Грузии ожидаются уже обильные осадки, в том числе и град, а также шквалистый ветер, продолжает Светлана Ниорадзе. При этом метеоролог затрудняется сказать, когда же в Грузии начнется настоящее лето.

Подписывайтесь на нас в соцсетях