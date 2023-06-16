Наблюдатели говорят об оттоке врачей из Южной Осетии и указывают на то, что это может быть связано с планами правительства до 2025 года сократить численность бюджетников примерно в полтора раза. Как это отражается на качестве медицинского обслуживания в республике?

Зоя: По моему личному опыту скажу, что у меня никогда не было трудностей, чтобы попасть на прием. Где-то очередь побольше, где-то поменьше. Не более того. По большому счету, я своим доверяю больше, чем любому приезжему варягу. Что касается квалификации, у меня нет никаких серьезных заболеваний, меня не интересует их квалификация, мне всегда помогали. Все врачи сами говорят, что каких-то узкопрофильных специалистов не хватает. Опять же скажу, что мне они не были нужны. Но сегодня я слышала, что там (в больнице) собираются сокращения проводить. Я боюсь, что под сокращения попадут те, кто мне нужен.

Эмма: У меня вопрос: если вы это адресуете министру, почему на всю республику только один онколог? Который по семейным обстоятельствам если вынужден выехать, то больные должны страдать? Почему у нас его нет? Сегодня делали энцефалограмму, и электрод сгорел прямо на пациенте. Электрод, который не меняли с 2017 года. Я просто сегодня целый в больнице, вы удачно попали на меня. Медицина у нас не на два, а на ноль с минусом. Пора уже посмотреть проблеме в глаза и начать решать.

Марина: К врачу попасть можно. Легко, я думаю, но я бы повышала квалификацию наших врачей. Медицина развивается, и надо, чтобы они получали новые знания. И еще, развивала бы некоторые сферы. Что касается, например, неврологии, вмешательство другого специалиста могло бы быть продолжением его работы. В моем случае было бы хорошо иметь квалифицированного массажиста или остеопата…

Лива: Я могу сказать, что в последние два года я туда не попадала, не спрашивала. Но два с половиной года назад мой родственник попал в больницу, ему не поставили диагноз, отправляли по разным кабинетам, и в итоге он скончался. Поставить диагноз в кардиологии у нас невозможно, нет соответствующего оборудования, нет «эха» сердца. Я имею в виду кардиологию. Может, в других местах лучше. Я считаю, что это трагедия нашего народа, что нет нормальной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому очень многие умирают.

Валя: Все же, наверное, легко попасть к врачу. Я никогда на своем опыте не встречала, чтобы нагрубили или что-то такое… Все же нормальное отношение. Но мы то во Владикавказ выезжаем, то в Грузию. Чтобы туда не выезжать, надо больше внимания обратить на медицину.

Инна: Я уже давно, больше пяти лет не хожу в наши больницы. Не хожу сама и детей не вожу. Просто не к кому идти. А когда ходили, никакого результата не было. Мы два года не могли сделать УЗИ сердца ребенку, пока не поехали во Владикавказе. Здесь то врача не бывало, то оборудование неисправно…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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