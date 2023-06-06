Правительство Южной Осетии обязано сократить численность служащих бюджетной сферы примерно в полтора раза в рамках подписанного с Россией соглашения о содействии социально-экономическому развитию на 2022–2025 годы. Особенноболезненно на сокращения реагируют работники сферы здравоохранения. Местные наблюдатели отмечают конфликт на этой почве между врачами и министром здравоохранения Агундой Плиевой и как следствие отток медицинских кадров из республики.

Сегодня телеграм-канал БОНВ[Ӕ]РНОН опубликовал пост следующего содержания:

«Конфликт между врачами и министром здравоохранения Южной Осетии набирает обороты. Врачи один за другим начинают массово покидать республику. Так, в этом месяце Южную Осетию покидают два хирурга, чтобы выйти на работу в одном из новых регионов России. И это в условиях острейшего дефицита специалистов и при нижайшем уровне медицины в Южной Осетии. Собрался уезжать в Питер и единственный работоспособный хирург-лор. В общем, из республики уезжают (или собираются уезжать, или просто увольняются) практически все молодые работоспособные врачи».

«Эхо Кавказа» обратилось за разъяснениями к заведующему реанимационным отделением РММЦ, вице-спикеру парламента Александру Плиеву.

По его словам, действительно, военные хирурги решили попробовать свои силы в госпиталях Донбасса, где сейчас крайне востребованы их услугах. Что касается отъезда лор-хирурга, то предпринимаются меры, чтобы удержать его в республике, говорит Плиев:

«Я обратился за содействием к первому вице-премьеру Алану Джиоеву, он тоже проявил заинтересованность в том, чтобы врач не уехал. Сейчас вице-премьер над этим работает. Врача понять можно – молодой, перспективный, но он не может здесь реализоваться из-за нерешенных элементарных проблем. Цена вопроса – триста тысяч рублей: ему необходимы небольшое оборудование, расходные материалы, и тогда бы он прекрасно у нас оперировал. У нас есть великолепная видеостойка именно для лор-операций. Но, к сожалению, в свое время Минздрав недоучел эти расходы и не внес их в бюджет, но сейчас мы будем искать деньги, чтобы он остался и смог практиковать в республике.

– Наверное, здесь имеет значение зарплата, все-таки в России она выше, чем в Южной Осетии.

– Для врача важнее не столько зарплата, сколько работа сама по себе. Когда человек не работает, он умирает как личность, как специалист, это важнее зарплаты. Мы должны наскрести хотя бы, чтобы он начал уже первые операции проводить. Так же по глазным болезням мы сейчас работаем».

Другая сторона проблемы – поставки расходных материалов. Если с лекарственным обеспечением республики все более или менее сносно, то на закупку расходных материалов, утверждает Александр Плиев, в бюджете деньги на предусмотрены. Кроме того, пять-десять лет назад медучреждения оснастили новеньким оборудованием, но с тех пор практически не выделялись деньги на его содержание. В результате большая часть из него не работает, говорит Александр Плиев:

«Почему травматологи сидят ничего не делают? Потому что металла у них нет. То же самое хирурги, хотя оборудование у нас хорошее, но в его ремонт ни копейки не было заложено. Я призывал депутатов заблокировать утверждение бюджета до тех пор, пока в него не будут внесены расходы на содержание и ремонт оборудования, на закупку расходных материалов. Но депутаты не захотели вступать в конфликт с президентом. Хотя при чем тут конфликт, если будет страдать здравоохранение? И здравоохранение сейчас страдает, тем более что за время эпидемии ковида нагрузка на оборудование увеличилась втрое, и оно вышло из строя. У нас есть прекрасные рентген-аппараты, но они вышли из строя, так же, как и реанимационное оборудование.

– «Эху Кавказа» рассказывали, как в Ленингорской районной больнице медики умышленно ломали аппаратуру, чтобы к ним не обращались больные.

– Есть и такое. Не буду называть имен, но я как-то спросил у одного главврача, почему они не запускают новое оборудование. Тот ответил: «А зачем? У меня ведь больные появятся». Это преступление, такое сказать».

И, наконец, третья сторона этой проблемы – оптимизация расходов на содержание отрасли. Проверка аудиторов федерального казначейства выявила в системе здравоохранения массу мертвых душ, совместителей и потребовала сократить кадры. В одном Ленингорском районе их числится более полутора сотен, и это притом, что в районе фактически не оказывается медицинская помощь. По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, попытки правительства привести в порядок районное здравоохранение сталкиваются с откровенным бойкотом на местах.

Так, в прошлый четверг из райбольницы уволили пять сотрудников. Отправили на пенсию 75-летнюю сестру-хозяйку. Уволили врача лаборанта и двух медсестер, у которых не было медицинского образования, а также инспектора по кадрам Ангелину Баратову – у нее неоконченное среднее образование вместо обязательного высшего. Все пятеро на следующий день вышли на работу и увольняться, судя по всему, не собираются, говорит Тамара Меаракишвили:

«Все решения президента об исправлении нарушений, указанных в акте проверки российского казначейства, все распоряжения правительства о приведении в порядок кадров саботируются. Дело доходит до шантажа. Ангелина Баратова заявляет, что ее никто не сможет уволить, потому что у нее все в кулаке. За пятнадцать лет работы в больнице она собрала целый архив компромата, где указано, как списывались лекарства на фиктивных больных, как принимали на работу «мертвые души», среди которых есть члены семей высокопоставленных чиновников. Кто сколько с этого имел… У нас в больнице периодически всю отчетность сжигают, чтобы не было следов, а книгу приказов раз в год переписывают, но Баратова, по ее словам, свой архив сохранила. Поэтому ее не смог уволить Бибилов. При нем против Баратовой хотели возбудить уголовное дело, но закончилась все тем, что Анатолий Ильич наградил ее за вклад в развитие здравоохранения. И сейчас за нее заступаются и министр Плиева, и покровители в Генпрокуратуре. Говорят, она скоро будет встречаться с президентом. Удивительное дело, депутаты не могут на прием пробиться, а она может. Такие у нас дела. Не хватает врачей и денег на ремонт оборудования, и в то же время рядом кто-то съедает эти деньги».

Оптимизация кадров в сфере здравоохранения вызывает неоднозначное отношение в среде медработников. С одной стороны, признают врачи, от проходимцев необходимо избавляться. В этом заинтересованы все добросовестные медики, потому что им приходится отрабатывать за фиктивных коллег. С другой стороны, считает Александр Плиев, здесь важно вместе с водой не выплеснуть младенца:

«В свое время эта оптимизация натворила много бед в России. Потом во время эпидемии ковида боком вышло – еле выправили ситуацию. Я помню, как по одной Москве в 2013-2014 годах двадцать тысяч коек сократили. А потом во что вылилось? В авральном порядке начали строить новые госпитали и в десять раз дороже им эта экономия обошлась. Нельзя такого допускать. У нас тоже изначально оптимизация пошла. Я из-за этого разругался с министром здравоохранения.

– Что неправильно?

– Начали головы рубить без разбора – и тем, кто работает, и тем, кто не работает. Кончено, есть недобросовестный медперсонал, который ничего не делает, и из-за этого страдают другие медики. Конечно, нужно уметь заставить работать таких людей… С другой стороны, наш министр в свое время посокращала всех молодых специалистов. Конечно, они будут уезжать. Недопустимо, чтобы сокращения касались всех молодых. Я это пресек – у меня были жесткие разногласия с министром, но сейчас мы потихоньку приходим к консенсусу, она хотя бы старается выправить ситуацию».

«Соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022–2025 годы», подписанное 4 августа 2022 года, предполагает оптимизацию расходов на содержание чиновников и работников бюджетной сферы. Особенно она затронет медицину. Численность врачей с 1 июля 2022 года до окончания программы развития в 2025 году должна сократиться с 438 до 305. Средний медицинский персонал за это же время должен быть сокращен с 822 до 524, а младший – с 425 до 382.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях