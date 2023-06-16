Темур Чкония: McDonald’s не за что извиняться

Глава McDonald’s в Грузии Темур Чхония раскритиковал местную администрацию компании, за извинения за брошюру с биографией Элтона Джона.

«Со мной это заявление не было согласовано. Глобальному McDonald’s не за что извиняться. Я даже не знал об этом заявлении, был на собрании, у меня чуть сердце не разорвалось… В заявлении не было необходимости - кому и что вы объясняете? Что Элтон Джон - гений?! Это не гражданская позиция, делать сегодня что-то, а на следующий день извиниться… Меня оскорбили, как я «перенесу» эту тему, я не знаю», - сказал он в интервью грузинской службе Радио свобода.

Несколькими часами ранее, администрация сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Грузии принесла свои извинения за брошюру, в которой рассказывается биография Элтона Джона. Об этой книжке, которая прилагалась к детскому набору Happy Meal, рассказал ранее телеканал «Имеди». Сюжет вызвал ажиотаж среди представителей правящей партии, обвинивших McDonald’s в ЛГБТ-пропаганде.

Спустя 3 дня администрация компании решила извиниться перед общественностью:

«McDonald’s Georgia заявляет, что над процессом публикации книги, включая перевод, редактирование и контекст, работала только административная команда McDonald’s Georgia. Ни Coca-Cola, ни господин Темур Чкония не участвовали в содержательной части процесса. Руководство McDonald’s Georgia признает допущенную ошибку и приносит извинения общественности», - говорилось в заявлении.

Впрочем, буквально через несколько минут это сообщение было удалено из сети.