Ветераны августовской войны требуют извинений или отставки глава правительства Аджарии

Ветераны августовской войны 2008 года требуют встречи с председателем правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, который 15 июня, во время представления отчета Верховному совету о деятельности правительства, назвал августовскую войну 2008 года «трусливо проигранной», сообщает SOVA.

«Сегодня мы собрали всего 7 человек для того, чтобы формат встречи был простым и удобным для него. Мы пришли к главе правительства, чтобы поговорить о его совершенно неприемлемом заявлении, хотели спросить его, почему, по его мнению, мы «трусливо» проиграли эту войну.

Если он не считает это заявление правильным и хочет извиниться, то хотим услышать эти извинения, не для нас, для ребят, которые пожертвовали собой ради страны. Пусть извинится или уточнит, согласен ли он по-прежнему с содержанием этого заявления. Мы попросили охране передать ему, что мы готовы к любому формату, в присутствии СМИ, но нам не дали ответа, сказали, что сегодня суббота и, оказывается, его нет на работе», - цитирует ветерана Михаила Маргалитадзе телекомпания «Формула».

Ветераны считают, что в Рижвадзе должен уйти в отставку, если не пожелает принести извинения за свое заявление. Сам Торнике Рижвадзе после сделанного заявления опубликовал в Facebook заявление, в котором назвал грузинских солдат «героями».