Студенты требуют запретить Ираклию Кобахидзе читать в университете лекции

Часть учащихся Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили планирует провести акцию с требованием запретить председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе читать в университете лекции. Акция состоится сегодня в 18:00 у второго корпуса ТГУ, пишет SOVA.

«Параллельно с большим давлением, оказываемым правительством на молодежь, язык ненависти и насилия проник и в академическое пространство. В последние дни многие студенты стали жертвами насилия, поощряемого правительством. У Ираклия Кобахидзе или других подобных ему предателей вызывают злобу студенты, действующие в рамках свободы слова и выражения, поскольку они не могут принять иное мнение», - отмечают организаторы акции.

Акция была анонсирована после того, как студенты, пытавшиеся выразить свой протест, в то время как Кобахидзе читал в университете лекцию, подверглись нападению. Пострадавшие утверждают, что это были представители молодежного крыла «Грузинской мечты».