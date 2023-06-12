Правозащитники и оппозиционеры обвинили «Грузинскую мечту» в использовании гомофобных настроений части общества в борьбе против оппонентов. Несмотря на это лидеры партии власти продолжают утверждать о «потерянной ориентации» протестующей молодежи, которую нужно «вернуть в рамки». Позаботиться об этом пообещал 10 июня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, после того как в ТГУ группа студентов забросала его рублями.

Народному защитнику Левану Иоселиани сегодня пришлось напомнить специалисту по конституционному праву и лидеру «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе о том, что дискриминация людей по какому-либо признаку противоречит закону:

«Любое указание на ориентацию человека для меня неприемлемо. Это (равноправие по любому признаку) защищено Конституцией Грузии и законодательством».

Омбудсмен вынужден был указать магистру права Дюссельдорфского университета, которым, как и статусом профессора ТГУ, так гордится Кобахидзе, после того, как лидер правящей партии прокомментировал произошедший с ним инцидент. 10 июня, когда Кобахидзе спускался по лестнице университета, несколько студентов забросали его с верхнего этажа бумажными рублями за то, что в начале марта он вместе с остальными депутатами проголосовал в первом чтении за закон «Об иноагентах». Это спровоцировало тогда массовые акции протеста, в основном молодежи, в результате которых власть вынуждена была отозвать законопроект, но ее представители, в том числе Кобахидзе, продолжают вносить в неформальный реестр иноагентов своих оппонентов. Вот что заявил Ираклий Кобахидзе 10 июня, после того как его забросали рублями:

«Наша цель в том, чтобы эти молодые люди стали на правильный путь, встали на службу своей стране, а не тех политических сил, которые являются иностранными агентами. Также нужно исправить их ориентацию во всем, и мы максимально будем стараться все это поместить в правильные рамки».

Кобахидзе пояснил, какими ему представляются рамки для молодых людей: никакой политики, свободы выражения и слова – плодиться и размножаться:

«Думаю, эти люди должны вернуться на правильные рельсы. Нужно, чтобы парни приводили жен, девушки вступали в брак, размножались и так далее».

Вызвав волну критики и обвинения в гомофобии, на следующий день лидер «Грузинской мечты» пояснил, что имел в виду «политическую ориентацию» молодых людей, которая корнями, по мнению Кобахидзе, все-таки уходит, в том числе, и в сексуальную:

«У них в первую очередь проблема политической ориентации. Хотя эта проблема политической ориентации напрямую связана с другой ориентацией. Низведение грузинской молодежи до уровня этих конкретных людей – это очень большой позор и это недопустимо».

– И это не дискриминация, – убежденно заявил журналистам Ираклий Кобахидзе. Стоявший рядом с ним лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе пожурил журналистов и посоветовал им провести грань между ЛГБТ-пропагандой и защитой прав человека, а также между «здравой молодежью» и «парой провокаторов». Мдинарадзе предостерег журналистов:

«Несколько ваших телекомпаний уже вписываются в ряды ЛГБТ- пропагандистов. Вы вступаете в войну за эти ценности. Я советую вам этого не делать, потому что проиграете!»

В «Грузинской мечте» утверждают, что инцидент с рублями организовала оппозиционная ТВ «Формула», потому что ее съемочная группа оказалась на месте, а участников перформанса причислили к сторонникам «Нацдвижения», «Гирчи – больше свободы» и других партий, называемых властью «радикальными».

Попытка представителей власти записать активистов в «иноагенты» и использовать с целью очернения их ориентацию стала для активистов движения «Джиути» (упрямый) поводом собраться накануне с протестными лозунгами у здании парламента, чтобы и там разбросать российские рубли. «Грузинская мечта» следует российским нарративам, значит, и зарплату они должны получать в рублях, пояснила активистка Нино Чанкселиани:

«Кобахидзе использовал очень советские термины: «поместим в рамки», «нужно их исправить» и так далее. После мартовских акций протеста власти так напуганы, что пытаются ужесточить риторику по отношению к нам, и полиция с нами стала обращаться более грубо. Но мы все равно продолжим наш протест, создадим максимальный дискомфорт всем тем, кто стремится к России. Мы туда не хотим и не пойдем».

Ираклий Кобахидзе уже не в первый раз обвиняет политических оппонентов власти в «неправильной ориентации». Так было и в случае задержанного участника мартовских протестных акций активиста Лазаре Григориадиса, у которого были покрашены волосы, а на лице татуировка.

Нетерпимость к молодежи, которая протестовала в начале марта, проявил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он, впрочем, предпочел критиковать не их политические взгляды, а манеру одеваться, назвав их «неофашистами» и «сатанистами».

Чем чревата новая волна гомофобной речи власти, поясняет Нона Курдованидзе, глава НПО «Ассоциация молодых юристов»:

«Такая риторика – опасность в первую очередь с точки зрения защиты прав людей из конкретных групп ЛГБТ. Мы и так знаем, что у Грузии большие проблемы в этом вопросе. Не исключено, что такой риторикой власти стараются отвлечь внимание общества от реальных проблем на друге темы. Продолжается риторика политической гомофобии. Она противоречит основанному на защите прав человека демократическому правлению».

«Грузинская мечта» делает ставку на ультраконсерватизм, заключает соучредитель грузинского Центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований Георгий Рухадзе:

«Главная цель таких фашистских ультраконсервативных посланий – маргинализация той части общества, которая не поддерживает власть. Идет также подготовка почвы к выборам, «заточка» своего избирателя против прозападного избирателя, либералов, а также попытка приклеить Западу, Европе ярлыки».

Подстрекательства к гомофобии и нетерпимости дорого обходятся представителям ЛГБТ-сообщества и СМИ, освещающим нарушение прав недоминантных групп. Так было 5 июля 2019-го, когда радикально настроенные ультраконсерваторы устроили погромы и в буквальном смысле охоту на активистов, представителей ЛГБТ-групп и журналистов. Ни один из организаторов погрома не были наказан. С 2019 года существенно ухудшились условия безопасности работы СМИ, отмечается, в том числе, и в сегодняшнем докладе Совета Европы.

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