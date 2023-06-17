Задержан нападавший на лидера «Гирчи» Зураба Джапаридзе

Правоохранители задержали человека, напавшего на лидера «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщила член партии Ана Курашвили.
О задержании нападавшего Зураба Джапаридзе проинформировала полиция, оппозиционный политик направляется в Гори на опознание злоумышленника, сказала Курашвили.
- Сегодня, 17 июня, Зураб Джапаридзе подвергся нападению в Гори, возле магазина «Смарт». В результате нападения Джапаридзе получил повреждение в области глаза. В течение нескольких часов он находился на опросе в полиции.
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