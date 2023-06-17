Задержан нападавший на лидера «Гирчи» Зураба Джапаридзе

Правоохранители задержали человека, напавшего на лидера «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщила член партии Ана Курашвили.

О задержании нападавшего Зураба Джапаридзе проинформировала полиция, оппозиционный политик направляется в Гори на опознание злоумышленника, сказала Курашвили.