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Задержан нападавший на лидера «Гирчи» Зураба Джапаридзе

Зураб Джапаридзе

Правоохранители задержали человека, напавшего на лидера «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщила член партии Ана Курашвили.

О задержании нападавшего Зураба Джапаридзе проинформировала полиция, оппозиционный политик направляется в Гори на опознание злоумышленника, сказала Курашвили.

  • Сегодня, 17 июня, Зураб Джапаридзе подвергся нападению в Гори, возле магазина «Смарт». В результате нападения Джапаридзе получил повреждение в области глаза. В течение нескольких часов он находился на опросе в полиции.

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