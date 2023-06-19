Протест в Чиатуре: шахтеры нанесли себе увечья

Шахтеры, бастующие в городе Чиатура на западе Грузии, переходят к более радикальным формам протеста. По информации СМИ, участники акции нанесли себе увечья – один из них порезал себе руки, другой зашил глаза. Ранее один из голодающих зашил себе рот в знак протеста.

Напомним, что шахтеры требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику.

Грузинская служба Радио Свобода пишет, что на 14-й день протеста компания Georgian Manganese заявила, что готова предложить сотрудникам вернуться к прежнему рабочему графику. Кроме того, по итогам прошедших 18 июня переговоров компания согласилась на первом этапе повысить зарплаты на 5%.

В компании заявляют, что зарплаты в дальнейшем будут повышаться в случае роста прибыли компании. Работодатель также готов провести в компании аудит.

Позиция шахтеров относительно нового предложения компании пока не озвучена.