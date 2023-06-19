В Абхазии продолжаются поиски упавшего в реку ребенка

Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия продолжают поиски четырехлетнего мальчика из Беларуси, упавшего в реку Гега.
Александр Вакулич вместе с родителями приехал в Абхазию на отдых из белорусского города Пинск. Его унесло течением реки в районе Гегского водопада 17 июня.
По информации МЧС, в поисковой операции задействованы более полусотни спасателей и сотрудников Рицинского реликтового национального парка.
Представители компании «Абхаз Аэро» предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов.
По информации МЧС, уровень реки весьма высокий из-за дождей, её течение бурное, что, в свою очередь, отражается на поисках.
- 15 июня в абхазском МЧС заявили, что гражданин РФ Сергей Пройдин прыгнул с берега в реку Псоу. Его поиски не дали никаких результатов.
Форум