В Абхазии продолжаются поиски упавшего в реку ребенка

Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия продолжают поиски четырехлетнего мальчика из Беларуси, упавшего в реку Гега.

Александр Вакулич вместе с родителями приехал в Абхазию на отдых из белорусского города Пинск. Его унесло течением реки в районе Гегского водопада 17 июня.

По информации МЧС, в поисковой операции задействованы более полусотни спасателей и сотрудников Рицинского реликтового национального парка.

Представители компании «Абхаз Аэро» предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов.

По информации МЧС, уровень реки весьма высокий из-за дождей, её течение бурное, что, в свою очередь, отражается на поисках.