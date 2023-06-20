В Тбилиси напали на Левана Бердзенишвили

В тбилисском районе Ваке напали на литератора, профессора и бывшего политического деятеля Левана Бердзенишвили. Свидетелем инцидента стала редактор издания «Табула» Цисия Кирвалидзе.

«Пять минут назад на улице Чавчавадзе прямо перед моими глазами напали на Левана Бердзенишвили — молодой человек бросил в него яйцо и обозвал «предателем». Подобного рода насилие поощряет «Грузинская мечта» с помощью своих невежественных людей и действиями тех, кто думает, что царь Эрекле нуждается в защите от Левана Бердзенишвили. Мне очень стыдно», — пишет редактор.

Вот что рассказал об инциденте сам Леван Бердзенишвили.

«Он не дал мне пройти до тех пор, пока не закончил меня оскорблять и не защитил от меня царя Эрекле. Бросил в меня яйцо, но оно попало в машину. Он не нанес мне повреждений. Люди находятся в зомбированном состоянии. Человек был невменяемым, я даже не понял, чего он хотел. Понял, что он защищал Эрекле, но можно ведь сказать, что, дескать, я не согласен . Но нет — пока он не перешел на мат, не смог себя сдержать. Политики тут не было», — заявил Леван Бердзенишвили.

Как пишет СОВА, МВД Грузии пока не делает никаких пояснений по факту нападения на профессора.

Напомним, что летом 2022 года Леван Бердзенишвили заявил: «Пока Ираклия Второго не объявят предателем, [премьер-министр Ираклий] Гарибашвили будет выходить и спрашивать: «Вы хотите войну?». Ираклий Второй тоже так говорил: «Вы хотите войну?». Никто не хотел войны, но он сдал всю Грузию, контролируя одну лишь Кахетию. Кто дал ему такое право?».

После этих слов журналистка проправительственного телеканала POSTV Натия Беридзе оскорбила Левана Бердзенишвили. Она опубликовала запись того, как она подбегает с включенной камерой к профессору, доктору филологических наук и бывшему советскому диссиденту, прошедшему через ГУЛАГ, и заявляет, что должна ему все высказать «от имени Грузии».

«Батоно Леван, здравствуйте. Я должна была сказать, что царь Ираклий (Ираклий II) был героем, а вы не мужчина», — высказывает она.

Литератор неоднократно становился объектом нападок пророссийских организаций. Один из последних случаев произошел в Кварели, где профессор должен был провести лекцию.