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Ника Гварамия готовит иск в Страсбургский суд

Ника Гварамия

Находящийся в заключении директор оппозиционного телеканала Mtavari Ника Гварамия собирается обратиться в Страсбургский суд.

«Следующая остановка – Страсбург! Сколько бы это ни заняло времени, сколько бы усилий это не стоило, я все равно докажу свою правду. Сначала – свою правду, потом – вину других!» – написал Гварамия в Facebook.

Верховный суд Грузии в минувший понедельник оставил в силе приговор Гварамия – 3,5 года тюрьмы за растрату средств телекомпании «Рустави 2», которую медиа-менеджер возглавлял с 2012 по 2019 год. Верховный суд счел недопустимой жалобу адвокатов Гварамия. Соответственно, в силе осталось решение Апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который поддержал приговор, вынесенный Тбилисским городским судом в мае 2022 года.

На данном этапе разбирательства в Грузии завершены, дело Гварамия прошло все три судебных инстанции, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ника Гварамия – один из главных критиков правительства «Грузинской мечты». Летом 2019 года его уволили из телекомпании «Рустави 2» после проигрыша дела одному из бывших владельцев – лояльно настроенному к властям бизнесмену Кибару Халваши.

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам лишения свободы – это крайняя мера по статье «превышение полномочий». Суд счел Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогостоящий автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире «Рустави 2». По мнению суда, это нанесло ущерб интересам частной телекомпании.

Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия, как политически мотивированное. В Грузии создано «Движение за освобождение Ники Гварамия», которое регулярно проводит протестные акции. Участники движения неоднократно призывали президента Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора «Мтавари».

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