Шахтеры озвучили свои требования у офиса компании Georgian Manganese

Шахтеры из Чиатура озвучили свои требования у офиса компании Georgian Manganese. О намерении нарушить зону комфорта руководства компании горняки заявили у здания парламента Грузии, где 19 июня раскрыли палатки, пишет SOVA.

«Властелины компании Georgian Manganese восседают тут, на 17-м этаже. Мы хотим донести до них, что народ, который умеет работать, надо ценить по заслугам. Мы требуем элементарного - повышения зарплаты на 20%, обеспечить нашу безопасность на рабочем месте - там, куда их нога не ступала», - говорит один из участников акции протеста.

«Мы знали, что в диалог с нами никто не вступит - никто к нам не спустится. Все, кто находится здесь, - люди, доведенные до края. Мы голодаем, зашиваем рот и глаза, перерезаем вены, но нас все равно не слышат - они надели глухую шапку. Здесь они сидят в стеклянном здании - в комфорте и тепле», - поясняет причину шествия к офису Georgian Manganese другой шахтер.

Акция протеста чиатурских шахтеров продолжается у здания парламента на проспекте Руставели и в Чиатура.