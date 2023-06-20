Шахтеры озвучили свои требования у офиса компании Georgian Manganese

Шахтеры из Чиатура озвучили свои требования у офиса компании Georgian Manganese. О намерении нарушить зону комфорта руководства компании горняки заявили у здания парламента Грузии, где 19 июня раскрыли палатки, пишет SOVA.
«Властелины компании Georgian Manganese восседают тут, на 17-м этаже. Мы хотим донести до них, что народ, который умеет работать, надо ценить по заслугам. Мы требуем элементарного - повышения зарплаты на 20%, обеспечить нашу безопасность на рабочем месте - там, куда их нога не ступала», - говорит один из участников акции протеста.
«Мы знали, что в диалог с нами никто не вступит - никто к нам не спустится. Все, кто находится здесь, - люди, доведенные до края. Мы голодаем, зашиваем рот и глаза, перерезаем вены, но нас все равно не слышат - они надели глухую шапку. Здесь они сидят в стеклянном здании - в комфорте и тепле», - поясняет причину шествия к офису Georgian Manganese другой шахтер.
Акция протеста чиатурских шахтеров продолжается у здания парламента на проспекте Руставели и в Чиатура.
- 20 июня - уже 15-й день протеста и 9-й день голодовки чиатурских горняков. Забастовщики требуют повышения зарплаты на 20% и сокращения рабочего дня до 8 часов. Они выступают против предложенных компанией Georgian Manganese «нечеловеческих» условий труда. Горняки прибегают к радикальным формам протеста - зашивают рот, глаза, наносят себе телесные повреждения и голодают.
- 19 июня забастовщикам ответил генеральный директор компании Georgian Manganese. Лаша Тутберидзе заявил, что переговоры зашли в тупик. Единственное, на что компания может пойти и пошла, - это сокращения рабочих часов. Однако повысить зарплату сотрудникам Georgian Manganese может только на 5%, что и оговорено коллективным трудовым договором. Больше себе компания позволить при убытках в 12 млн долларов не может - 15%, которые требуют горняки, это 10 млн долларов ежегодных расходов на зарплаты. Этого в компании позволить не могут.
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