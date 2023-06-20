Шахтеры из Чиатуры заявили, что если диалог с руководством компании Georgian Manganese не получится, они перенесут массовую голодовку протеста на площадь перед парламентом. Несмотря на двухнедельную забастовку и крайние меры протеста, горняки договориться с компанией не смогли.

Ночь после акции протеста на проспекте Руставели чиатурские горняки провели в палатках, которые они установили перед парламентом. Они требуют повышения зарплаты на 40% и сокращения рабочего дня до 8 часов. В 16 часов состоялись шествие и митинг возле офиса Georgian Manganese, в 8 вечера протестующие снова собрались на площади перед парламентом.

Один из протестующих, Георгий Купатадзе, говорит, что чаша их терпения переполнена и, если им не пойдут навстречу, они перейдут к радикальным мерам протеста:

«Наши планы таковы: мы перейдем к массовой голодовке, если увидим, что компания не предпринимает усилий для налаживания диалога. Мы на грани – наш город умирает, и, если можно что-то сделать для его жителей, это должно решаться здесь!»

При этом лидеры акции дали понять: если компания и власти не проявят гибкости, протест приобретет неконтролируемый характер. Говорит один из организаторов Тариэл Микацадзе:

«Как можно быстрее должны быть решены наши проблемы, медлить нельзя. За нами стоят шесть тысяч голодных семей, и если все соберутся здесь, я не гарантирую спокойного характера протеста. Нам некуда отступать!»

Неспокойно было и в Чиатуре, где голодовку объявили восемь горняков. Один из них в знак протеста зашил себе глаза, выдвинув дополнительные условия:

«Мы работаем в нечеловеческих условиях, и из-за мизерной оплаты труда у нас накопились долги в банках. Вы не найдете горняка, у которого нет долгов, – в Грузии все подорожало, кроме нашего труда, а эти начальники словно насмехаются над нами. Если бы вы видели, в каких условиях мы трудимся, вы бы поняли – нам нужно увеличить зарплату. Годами мы трудимся под землей и просто выживаем».

В Georgian Manganese признают, что переговоры зашли в тупик. Госпредприятие убыточно и фондов для покрытия требований нет, заявил гендиректор Лаша Тутберидзе:

«Мы готовы повысить оклады на 5% и сократить продолжительность рабочего дня. Колоссальные убытки прошлых лет не позволяют удовлетворить требования горняков, и, хотя из-за пандемии предприятие простаивало, мы продолжали выплачивать работникам заработную плату – в месяц около шести миллионов лари».

В оппозиции говорят, что предприятие находится под контролем функционеров «Грузинской мечты». Говорит представитель «Европейской Грузии» Бесо Донадзе:

«С 2017 года в Georgian Manganese управляющим назначен Бесарион Киртадзе, который в 2020 году пожертвовал правящей партии 22 тысячи лари. Что касается гендиректора Тутберидзе, то он внес более весомый вклад в копилку «Мечты» – 93 тысячи лари. Попечительский совет возглавляет придворный бизнесмен под кличкой «Рыжа», который выполняет любые прихоти правящей команды. Думаю, не нужно лишний раз пояснять, кем контролируются дела компании».

По словам вице-президента «Новой экономической школы – Грузия» Гии Джандиери, после развала СССР предприятие практически не функционировало, и лишь в 2006 году были предприняты первые попытки оживить его. Впрочем, по всей видимости, первоначальные бизнес-планы оказались неэффективны, и сейчас предприятию очень сложно будет распутать клубок проблем:

«По первоначальным планам доходность предприятия в первую очередь должна была обеспечиваться гарантированным рынком сбыта марганца Зестафонскому заводу цветных металлов. Реальность показала, что в условиях Грузии подобные бизнес-планы рискованны. И здесь злую шутку с компанией сыграл украинский кризис. Как известно, неконтролируемый наплыв граждан России рекордно повысил денежные переводы в страну, что в свою очередь беспрецедентно укрепило грузинскую валюту. А это, в свою очередь, привело к резкому подорожанию продукции на рынке. Разумеется, в этих условиях заводу выгоднее завозить дешевый марганец из ЮАР, чем добывать под боком. Добавьте к этому рекордную инфляцию в 40%, и станет понятен протест горняков, которые, уверяю, работают на грани выживания в нечеловеческих условиях. В этой связи компания стала нерентабельной, и сейчас сложно искать выход».

Ситуация выглядит тупиковой. Несмотря на нерентабельность, власти не смогут закрыть шахты, так как Чиатура продолжает существовать только благодаря добыче марганца. Шахты чуть ли не единственное, что заставляет 20 тысяч людей жить в городе, находящемся на грани экологической катастрофы. Социальный бунт, да еще в канун парламентских выборов совершенно неприемлем для власти. С другой стороны, компания не сможет продолжать функционировать на фоне многомиллионных убытков, рост зарплат, которые требуют горняки, – это 10 млн долларов ежегодных расходов, заявляют в Georgian Manganese.

Напомним, компания Georgian Manganese Holdings Limited была создана в 2006 году британской компанией Stemcor. Холдингу Georgian Manganese принадлежат Зестафонский завод ферросплавов, «Каскад Варцихе ГЭС», а также активы АО «Чиатурмарганец». Впрочем, компании это не помогло: когда задолженность государству достигла многомиллионных показателей, в 2017 году компании был назначен внешний попечительский совет.

Это не первый кризис подобного рода. В 2016 году на фоне кризиса в цветной металлургии компания для нужд своего Зестафонского завода ферросплавов приступила к импорту из африканских стран по демпинговым ценам. Работников тогда отправили в частично оплачиваемый отпуск на пять месяцев.

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