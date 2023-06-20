Отец арестованного Лазаре Григориадиса зашил себе рот и глаз

Бека Григориадис, отец арестованного во время протестов 7-8 марта Лазаре Григориадиса, который проводит акцию протеста перед зданием парламента с требованием освобождения сына, зашил себе рот и глаз, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

У заднего входа в парламент проходит акция под названием «Нет российской власти - гражданское неповиновение». По словам участников акции, они требуют смены власти и освобождения политзаключенных. Протестующие заявляют, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

«Мы пришли сюда поддержать Лазаре. Свободу Лазаре, свободу Грузии. Эту российскую власть надо менять. Мы должны быть активными, мы должны выходить на митинги. Наше требование - свобода для Лазаре, свобода для Миши, свобода для Ники, свобода для героев. Наши акции будут продолжаться, наши акции непрерывны, мы будем бороться до конца», - сказала участница акции Софо Кемулария.