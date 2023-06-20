Парламент Южной Осетии принял поправки в бюджет, предполагающий небывалый до сих пор дефицит, превышающий девять процентов. Правительство уверят, что он будет компенсирован дополнительными источниками, о чем уже достигнута договоренность в российско-югоосетинской Межправительственной комиссии. Впрочем, не все разделяют этот оптимизм.

Парламент Южной Осетии принял поправки в бюджет республики, предполагающий увеличение расходной части на 666 миллионов рублей. По словам главы комитета по бюджету и налогам Елены Джиоевой, их принятие вызвано необходимостью отразить в финансовом документе решения, принятые на 21 и 23 заседаниях Межправкомиссии 8 февраля и 21 мая.

В частности, поправки предполагают переброску 50 миллионов рублей из средств Инвестпрограммы на погашение задолженности республики за электроэнергию. Южная Осетия задолжала России около миллиарда рублей. Долг предполагается гасить по 50 миллионов при условии своевременной оплаты текущего потребления электроэнергии.

Кроме того, поправки в бюджет предполагают увеличение субсидий убыточным ГУПам, среди которых такие монополисты, как местные «Водоканал» и электросети. И значительная часть расходов, предусмотренных поправками, приходится на повышение денежного содержания сотрудников КГБ, Службы внешней разведки, Минобороны, таможни и Госохраны.

Официально не сообщается, насколько вырастут оклады силовиков, но об этом можно судить по заявленному замминистра финансов Мариной Тибиловой увеличению НДФЛ на 44, 8 млн рублей. Если исходить из налоговой ставки в 13%, то повышение денежного содержания силовиков составит примерно 344 миллиона рублей.

По словам Елены Джиоевой, всего с учетом поправок расходы бюджета РЮО составят 9,6 млрд рублей, в то время как доходы – 8,8 млрд рублей. В результате дефицит на 2023 год составит 817 млн рублей.

Единственный депутат парламента, кто проголосовал против указанного бюджета, был Давид Санакоев. По его словам, он выступил против, потому что из представленных депутатам документов непонятно, из каких источников правительство собирается компенсировать дефицит. Говорит Давид Санакоев:

«На счетах Минфина с прошлого года остался переходящий с прошлых лет остаток в 488 миллионов рублей. Сейчас их переводят с тех статей, которыми они предусмотрены, на покрытие дефицита. Но остается еще хоть и меньше половины, но все же внушительная часть дефицита в 329 миллионов рублей. Эту сумму необходимо будет где-то взять. В поправках авторы указывают, что они будут получены из прочих источников финансирования, но я так и не увидел документов, подтверждающих наличие этих источников. Я задавал по этому поводу вопросы, но мне объяснить не смогли. Такой подход меня не устроил - мы должны понимать, откуда возьмем эти деньги».

По неофициальной информации, правительство рассчитывает получить недостающие деньги из России. Москва секвестировала бюджет Южной Осетии на 2023 год, но, согласно распространенной в Цхинвале информации, в ходе встречи Алана Гаглоева с Владимиром Путиным была достигнута устная договоренность, что эти средства все-таки передадут республике. Их хватит, чтобы перекрыть дефицит бюджета или почти перекрыть его.

Но пока эти обещания остаются на словах, и в этом смысле правительство идет на очевидный риск, принимая бюджет с небывалым в новейшей истории республики дефицитом в 9,3%. Давид Санакоев указывает, что правительство не имело права закладывать в бюджет такое превышение расходов над доходами:

«Я голосовал против поправок, потому что они противоречат закону «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса». Статья 48 закона «Дефицит государственного бюджета» указывает, что дефицит не может превышать пяти процентов утвержденного общего годового объема доходов государственного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

– Но сейчас, судя по заявлению Елены Джиоевой, он превысил 9%?

– Да, и если они не добудут эти деньги в ближайшие месяцы, то к концу года получат огромную дыру в бюджете, не смогут выплатить зарплаты. Непонятно, за счет чего они повышают зарплаты, нет этих дополнительных денег. Вот если бы они появились, тогда другое дело».

Югоосетинские наблюдатели отмечают, что это была вынужденная мера правительства. Повышение денежного содержания силовикам обещал еще президент Анатолий Бибилов года за два до окончания своего срока. Но не успел, так как рост окладов предполагал выполнение целого ряда требований Москвы по увеличению собственных доходов (т.е. повешению налогов и таможенных тарифов) и оптимизации расходов на бюджетников – сокращение штатов и ограничение совмещений полутора ставками.

Меры непопулярные, и принимать их перед президентскими выборами Анатолий Бибилов не рискнул. В результате все перешло в наследство Алану Гаглоеву – и раздражение Москвы по поводу саботажа ее требований, и недовольство силовиков из-за невыполненных обещаний.

Президенту Гаглоеву не оставили времени для отсрочки, он уже выполняет требования Москвы под угрозой задержки траншей. По словам экспертов, ему бы хотелось разбавить непопулярные меры приятными новостями о повышении окладов силовикам. Причем это важно сделать уже в этом году, потому что в начале мая следующего года стартует избирательная кампания в парламент.

Если дело выгорит, команда Гаглоева получает к выборам благодарного избирателя в лице силовиков и их семей, если же не выйдет – многомесячные задержки по зарплате и протестные голоса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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