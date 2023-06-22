Основанный в Цхинвали банк попадает под санкции ЕС против России

Европейский союз включил в 11-й пакет санкций в отношении России «Международный Расчетный Банк», основанный в Цхинвали в 2015 году.

В документе, который попал в распоряжение «Эха Кавказа», указано, что «Международный Расчетный Банк» открыл офисы на оккупированных территориях Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Он предоставляет ряд банковских услуг под контролем Центрального банка России. В документе также говорится об установке банкоматов в регионе и открытии филиала в Луганске.

«Таким образом, банк несет ответственность за материальное и финансовое обеспечение действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – сказано в документе.

Об открытии на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия «Международного Расчетного Банка» «Эхо Кавказа» писало еще в 2015 году. Тогда сообщалось, что т.н. «Луганская народная республика» переходит в рублевую зону, а через расположенный в Цхинвали банк планируется начало безналичных расчетов за пределами «ЛНР».

В 2018 году банку позволили предоставлять услуги на территории т.н. «Донецкой народной республики». Политологи и журналисты говорили, что через цхинвальский банк Россия ведет расчеты с «ЛНР» и «ДНР» в обход санкций.

Американская газета The Washington Post писала в 2018 году, что Южная Осетия превратилась в финансовый «офшор», через который Россия финансирует сепаратистов на востоке Украины.

«По данным местных налоговых органов, только в этом году через Южную Осетию были осуществлены транзакции на суммы свыше 150 миллионов долларов», – говорилось в статье.