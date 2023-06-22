В Тбилиси, возможно, появится новый международный аэропорт. Однако, поскольку этот проект предполагает ликвидацию военной базы в Вазиани, оппозиция считает его предательством национальных интересов и выполнением заказа России. Специалистов настораживает, что власти пока не привели никаких аргументов в пользу нового аэропорта.

Новый международный аэропорт, вероятно, будет построен на бывшей советской военной базе Вазиани. В настоящее время он принадлежит Министерству обороны. Следует отметить, что в Тбилиси и его окрестностях расположены три основные взлетно-посадочные полосы – это Тбилисский международный аэропорт, военный аэропорт Вазиани и взлетно-посадочная полоса Тбилисского авиационного завода.

Расстояние между взлетно-посадочными полосами аэропорта Тбилиси и военным аэродромом Вазиани по прямой составляет восемь километров, однако между ними расположен населенный пункт Гамарджвеба, в связи с чем дорога до столицы удлинится на 16 км.

Основной аргумент правительства – низкая пропускная способность нынешнего аэропорта. Между тем, согласно статистике, в рекордный 2018 год он обслужил три миллиона 800 тысяч пассажиров. Прошлогодний результат – три миллиона путешественников. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, этого уже недостаточно.

«В последние годы у нас ежегодно почти на 25% увеличивается пассажиропоток в стране. Из аэропортов Грузии есть прямое сообщение с 58 городами мира. Поэтому мы сейчас приступим к обследованию, привлечем ведущие мировые авиационные консалтинговые компании и потом примем окончательное решение. Тбилиси и страна должны иметь один из лучших аэропортов», – пояснил в начале месяца позицию власти глава кабмина.

Реализация идеи обойдется казне в полмиллиарда лари. В итоге Грузия получит транспортный хаб, который станет ведущим на Южном Кавказе, было заявлено на заседании правительства.

Эксперты между тем считают, что у идеи власти два серьезных изъяна – наличие в Вазиани совместного тренировочного центра НАТО и перспективы действующего гражданского аэропорта имени Руставели, в который уже инвестировано около 150 миллионов долларов.

Говорит бывший министр обороны Тина Хидашели:

«Аэропорт в Вазиани несет важнейшую нагрузку – это единственная полноценная военная база в Грузии, которая соответствует стандартам НАТО. За прошедшие 30 лет добрая половина оборонного бюджета Грузии была направлена на ее расширение, обустройство. Сейчас ее перенос сопряжен с немыслимыми расходами».

В оппозиции считают, что в своей логике власти исходят из поэтапного сближения с Россией. По мнению отставного генерала Деви Чанкотадзе, реконструкция объекта под гражданские нужды недопустима.

«Это не просто военный аэродром, в комплекс также входят совместный тренировочный военный центр и полномасштабный военный полигон, аналога которому нет в Грузии. Передача его гражданской инфраструктуре будет означать его ликвидацию – там, где летают пассажирские самолеты, проводить стрельбы недопустимо. Поведение властей граничит с военным преступлением, если не более».

В свою очередь, в политическом объединении «Лело» напомнили, что Российская Федерация дважды требовала ликвидации Вазиани как стратегического военного объекта – во время вывода своих военных баз из Грузии в 2006 году и в соглашении о прекращении огня в 2008 г. Проект правительства раскритиковал Тазо Датунашвили:

«Размещение гражданского аэропорта на территории военной базы Вазиани в том виде, который предлагает премьер-министр, лишено какого-либо экономического обоснования, экономической выгоды от этого проекта – ноль. Дело в другом: военная база Вазиани является местом постоянной дислокации 4-й мотострелковой бригады сухопутных войск. Эта бригада считается самой боеспособной частью наших вооруженных сил. Ликвидацию военной базы можно рассматривать как прямую реализацию военно-стратегических целей России в Грузии, осуществление которой возложено на российского наместника Гарибашвили и его личного пажа Джуаншера Бурчуладзе».

Министр обороны Бурчуладзе в долгу не остался, обвинив оппозицию в манипуляции и лжи. Он заверил журналистов, что военная база Вазиани продолжит работать совместно с гражданским аэропортом.

«Не надо делать категорических заявлений. Предательством можно назвать и препятствование экономическому развитию страны со стороны оппозиции. Мы не отказываемся от военной базы, она будет функционировать в прежнем режиме. Как только этот вопрос встал в повестку дня, все подключились – компетентные ведомства, агентство гражданской авиации, и не увидели в этом никакой проблемы. Разумеется, никаких заминок ни в военных учениях, ни в работе базы не будет».

На заданный журналистами вопрос, как министр представляет работу гражданского аэропорта с одновременным проведением боевых стрельб и десантирования с вертолетов, министр ответил:

«Лично я был в Европе, в 10 минутах езды от столицы мы осуществляли стрельбу из крупнокалиберного оружия. Повторюсь, никакой угрозы работе базы нет, иначе бы не допустили подобного».

Полковник в запасе, бывший советник президента Акиа Барбакадзе считает, что заявление главы Минобороны не более чем уловка – недвусмысленные заявления премьера Гарибашвили о негативной роли НАТО в провоцировании нападения России на Украину не оставляют сомнений, что власти решили держаться подальше от североатлантического альянса на своей территории:

«По сути, они сказали: «Нет НАТО», так как выдворение совместного военного центра иначе никак трактовать нельзя. Именно это является их целью, иначе можно было бы построить новый аэропорт в западной Грузии, вблизи Кутаиси, где пустуют огромные площади, взять, к примеру, недействующий аэропорт в Копитнари».

Судя по всему, власти твердо намерены довести задуманное до конца. Министр экономики Леван Давиташвили уже обозначил сроки:

«Наше желание и план – приступить к возведению аэропорта к началу 2024 года, строительство займет около трех-четырех лет».

В этом случае аэропорт будет готов приблизительно к концу 2027 года. Именно к тому времени истекает договор с турецким оператором тбилисского аэропорта TAV Georgia, согласно которому Грузии не разрешается строить новые аэропорты и взлетно-посадочные полосы в радиусе 150 км от Тбилиси. Компания несколько раз проводила модернизацию инфраструктуры аэропорта. В последний раз в 2018 году, сумма инвестиций составила 60 миллионов долларов. Власти пока не поясняют, какая судьба постигнет этот аэропорт в случае строительства нового.

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