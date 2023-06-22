Еврокомиссар Оливер Вархей представил устный доклад по Грузии

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей выступил с устным докладом после неформальной встречи министров ЕС по европейским делам в Стокгольме, пишет Общественный вещатель Грузии.

Как отметил Вархей, Грузия полностью выполнила три рекомендации, а именно: гендерное равенство и насилие в отношении женщин; учет решений Европейского суда по правам человека в ходе судебного рассмотрения; назначение Народного защитника в рамках прозрачного процесса. Кроме того, по словам Вархея, достигнут определенный прогресс в выполнении еще семи рекомендаций. По его словам, Грузии необходимо сделать дополнительные шаги.

«Грузия должна обеспечить эффективный парламентский контроль, прекратить жесткую риторику и уважать старое политическое соглашение, а именно соглашение от 19 апреля, заключенное при посредничестве ЕС. Второй шаг – полноценное функционирование государственных институтов и дальнейшее совершенствование избирательной базы. Правительство приняло стратегию реформирования публичного управления и план действий, Избирательный кодекс и внесло поправки в Закон о политическом объединении, чтобы соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии и БДИПЧ, хотя Грузии необходимо улучшить парламентский надзор для надлежащего расследования заявлений о нарушениях на выборах, как это подчеркивается в отчете БДИПЧ.

Грузия должна отозвать избирательные изменения, связанные с назначением председателя Центральной избирательной комиссии. Третий шаг – всеобъемлющая и эффективная судебная реформа, в том числе Высшего совета юстиции. Грузии следует представить поправки к реформе юстиции согласно второму мнению Венецианской комиссии, принять более широкую реформу юстиции, особенно в Высшем совете юстиции. Наконец, назначить членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями.

Что касается четвертого пункта, для того, чтобы Грузия в полной мере ответила на этот пункт, было создано новое Антикоррупционное бюро, и необходимо обеспечить, чтобы бюро работало независимо и консультировалось с Венецианской комиссией по законопроекту. Мы просим Грузию пересмотреть свое решение о выходе из Антикоррупционного бюро Организации экономического сотрудничества и развития.

Что касается шестого пункта – организованной преступности, то Грузия укрепила свои отношения с Европолом и государствами-членами. Теперь Грузии необходимо выполнить все рекомендации Европейского совета. Восьмое – защита прав людей и уязвимых групп. Грузия должна обеспечить, чтобы стратегия плана действий по правам человека была подготовлена с учетом всех требований, гарантируя членам ЛГБТКИ-сообщества свободу собраний и выражения мнений. Десятый пункт – вовлечение гражданского общества на всех уровнях в процесс принятия решений. Грузии необходимо возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом и проводить регулярные и прозрачные консультации.

Что касается деолигархизации, то Грузия добилась ограниченного прогресса. В этом направлении Венецианская комиссия в своем последнем отчете заявила, что законопроект не должен был быть принят в таком виде, и в связи с этим я хотел бы приветствовать заявление, сделанное правящей партией несколько дней назад, о том, что этот законопроект не будет принят. Теперь Грузии следует сосредоточиться на разработке системного подхода с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, включая усиление политики в области конкуренции и правил финансирования политических партий.

И, наконец, плюрализм СМИ и уголовное преследование владельцев СМИ. Грузия не преуспела в этом шаге. Грузия нуждается в поправках к Закону о вещании с учетом рекомендаций Европейского совета и обеспечении безопасности журналистов, а также усилении защиты свободы журналистов и владельцев СМИ», - заявил Вархей.