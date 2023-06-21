ПРАГА---Сегодня в Брюсселе дали предварительно оценили прогресс Украины, Молдовы и Грузии на пути евроинтеграции. Официальный Тбилиси пока удовлетворяет только 3 из 12-ти условий получения статуса страны-кандидата в ЕС. При этом премьер-министр Грузии считает, что страна выполнила 11 требований – все, кроме поляризации, за которую Ираклий Гарибашвили возложил полную ответственность на оппозицию. Примечательно, что встреча в Брюсселе прошла на фоне роста насилия и участившихся нападений на оппонентов власти в самой Грузии. Берут ли «троечников» в кандидаты, спросим у бывшего посла Грузии в Великобритании Георгия Бадридзе и грузинского политолога Гии Хухашвили.

– Батоно Гия, в преддверии встречи в Брюсселе в Грузии участились нападения на представителей оппозиции и гражданского сектора. При этом деполяризация остается одним из обязательных требований Брюсселя. Премьер (Ираклий) Гарибашвили сегодня сказал, что «без статуса сложно достичь деполяризации». Что это значит?

Гия Хухашвили: Это значит, что у власти есть определенные цели – тактические цели, скажем так: они хотят получить статус дешево и объявить это своей победой. В принципе, под деполяризацией власть подразумевает не поиск консенсуса в обществе, а то, что они получат все, и у оппозиции не останется никаких аргументов для продолжения политических баталий. Деполяризация на их условиях их вполне устраивает. Они на все вопросы так смотрят: под любой договоренностью подразумевают то, что другая сторона просто объявляет капитуляцию, и все их прихоти исполняются. Больше ничего. И, в принципе, в этом случае они тоже смотрят именно через эту призму, что, если у оппозиции не останется для политической борьбы никаких аргументов, власть, естественно, оформит получение статуса как свою личную победу и заслугу, и на этом все прекратится. Ясно, что не прекратится, но…

– А насколько реалистично, что «Грузинская мечта» усилит собственные позиции в случае получения статуса кандидата?

Гия Хухашвили: Тактически – да, они усилят, т.е. одержат как бы тактическую победу (во всяком случае, они так оформят это все), но только тактическую. Стратегически, конечно, большая картина не меняется, но их даже это устраивает. Вообще, наша власть никаких долгосрочных целей никогда не ставила, но они как бы все время ведут некую тактическую борьбу и, в принципе, всегда достигают каких-то целей, ну а «о завтрашней проблеме позаботимся завтра». Так что, это все их устраивает.

– Господин Бадридзе, многие в Брюсселе, согласно источникам Радио Свобода, сомневаются в искреннем стремлении официального Тбилиси сблизиться с ЕС. Что бы вы ответили этим скептикам?

Георгий Бадридзе: Я бы сказал, что, наверное, они, в конце концов, увидели, что природа олигархии напрямую противоречит интересам демократизации и тем процессам, которые являются необходимыми для получения статуса, тем более для дальнейшей интеграции Грузии в Евросоюз. Можно сказать, что Бидзина Иванишвили уникален в одном, как минимум, отношении: он смог осуществить настоящую мечту олигарха – он имеет теперь (с его позиции, во всяком случае) маленькую собственную страну. И любые изменения в стиле и видении политики, любые действия, которые поставили бы под вопрос его влияние, его контроль над властью, над выборами, над судом, повлекли бы большой риск для него в плане утраты этого контроля. Для Иванишвили выбор очень простой: интеграция Грузии и из-за этого утеря контроля, или сохранение контроля за счет европейской перспективы Грузии. Он явно выбрал второе, и все остальное является как бы имитацией. От чего, кстати, очень мало осталось.

Я думаю, что скептицизм в Брюсселе и других столицах Европы немного даже запоздалый

Мы все чаще наблюдаем все более откровенные нападки на Запад, на европейские ценности, на вроде бы как намерения Европы и Запада в отношении Грузии – все эти инсинуации насчет того, что нас пытаются втянуть в войну, что единственная проблема между Грузией и Западом, Евросоюзом – это то, что мы якобы не поддаемся на принуждение к войне и все такое. Так что я думаю, что скептицизм в Брюсселе и других столицах Европы немного даже запоздалый. Потому что нельзя было не видеть, что проблема не в том, что представители правительства Иванишвили технически не смогли удовлетворить критерии, а в том, что есть такое естественное противоречие между интересами олигархии и демократическими институтами и интеграцией в Евросоюз.

– Батоно Гия, действительно в последнее время, в последние даже дни, власть активизировала борьбу с т.н. гей-пропагандой в самых неожиданных местах – в «Макдональдсе», например. Сегодня премьер Гарибашвили выразил встревоженность тем, что, по его словам, во Франции 22% молодых людей идентифицируют себя как ЛГБТ, что бы это ни значило. Как такая риторика отразится на европейских перспективах грузинской молодежи, и с чем связано столь пристальное внимание к этой теме, особенно в то время, когда решается судьба Грузии на пути евроинтеграции?

Из системы ценностей Запада вычленены именно те моменты, которые противоречат вот этим традиционным каким-то ценностям

Гия Хухашвили: Дело в том, что власть во внутриполитической борьбе сделала ставку на ультраконсервативные настроения в обществе – как бы по той матрице, которая в свое время была разработана в России. В принципе, это все шпаргалки из Москвы, т.е. опять же православие, исторические ценности и т.д. Из системы ценностей Запада вычленены именно те моменты, которые противоречат вот этим традиционным каким-то ценностям. Но после это все раздувается, представляется в обществе, как будто Запад стоит именно на таких спорных, по мнению грузинской общественности, вещах и педалируется все это.

– Но это рискованная стратегия, например, в преддверии парламентских выборов?

Гия Хухашвили: Да, рискованная, и, в принципе, все выстраивается на шантаже. То есть у власти укоренилось такое понятие, что Западу сейчас, в данный момент мы больше нужны, чем они нам. И к тому же идет процесс такой интенсивной, форсированной, я бы сказал, интеграции Грузии в единое российское пространство: в экономике, мы знаем, что идет экспансия демографическая, информационная экспансия. Мы знаем, что информационная система, в том числе, электронная, подконтрольная власти, тоже в этой матрице находится – пиар-стратегии, разработанной в Кремле, скажем так, и насаждается евроскептицизм и т.д.

Для России Грузия, интегрированная в единое российское пространство, может оказаться неким «троянским конем» для проникновения на Запад

Власть делает ставку на то, что Западу мы настолько нужны, что несмотря на то, что эти ультраконсервативные, противоречащие западным ценностям схемы насаждаются в обществе, Запад все равно нам даст статус, и как бы власть говорит на языке шантажа с Западом: если вы нас не примете, – пожалуйста, нам есть куда идти. Ну, часть нашей власти уже давно куплена Россией, потому что поступил очень большой капитал. Мы должны понимать, что только на счета в Грузии сейчас из России поступило около двух миллиардов долларов, – я говорю об официальных счетах, но неофициально, в чемоданах, наверное, в десять раз больше поступило. В принципе, кто-то продается, кто-то по глупости своей в этой системе находится, кто-то просто банально работает на Кремль. И это стало уже такой системной проблемой. Идет форсированная оккупация страны мягкой силой. И, в принципе, Россия не возражает, я думаю, чтобы Грузия, несмотря на такое поведение, в таком положении получила статус кандидата в члены Евросоюза. Почему? Потому что для России Грузия, интегрированная в единое российское пространство, может оказаться неким «троянским конем» для проникновения на Запад…

– Все-таки пока речь не идет о членстве в Евросоюз…

Гия Хухашвили: Нет, но статус кандидата – все-таки это шаг вперед.

– Первый шаг на длинном пути, да.

Гия Хухашвили: Да, я это понимаю, но, с другой стороны, зачем России возражать против этого? Незачем. Потому что они получают очень хороший плацдарм для проникновения в тот мир, где как бы для них двери закрываются. Через Грузию… 100 тысяч российских граждан, которым очень надо, могут получить двойное гражданство в Грузии, и спокойно заниматься своими делами и обслуживать свои счета на Западе. В чем проблема?

– Господин Бадридзе, если Грузии в конце года все-таки дадут статус кандидата, какая логика будет преобладать в Брюсселе – геополитическая? В регионе Черного моря идет горячая война – какую роль будет играть геополитика?

Для прозападно настроенных граждан Грузии будет не особо приемлемо, если Евросоюз будет отказываться от собственных принципов, даже если это будет сделано в пользу членства Грузии

Георгий Бадридзе: До сих пор геополитика в процедурах и в действиях Евросоюза большой роли не играла. Мы в первый раз это увидели, когда странам Ассоциированного трио разрешили подать заявку на членство, и когда Украина с Молдовой получили статус. Грузия не получила статус как раз из-за того, что стандарты оказались намного ниже необходимых, и я не уверен, что Евросоюз готов действовать в отношении соседей и стран-кандидатов только исходят из геополитических соображений. Это было бы серьезным ударом по репутации Евросоюза, по самому смыслу. Если честно, для Грузии, для прозападно настроенных граждан Грузии будет не особо приемлемо, если Евросоюз будет отказываться от собственных принципов, даже если это будет сделано в пользу членства Грузии.

– Согласно источникам Радио Свобода, Грузии в будущем могут дать еще более объемное домашнее задание, и среди требований может быть выделено следование внешнеполитическому курсу Евросоюза. Тбилиси пойдет на это?

Георгий Бадридзе: Я очень четко должен вам сказать, что абсолютное большинство населения Грузии и правительство Грузии, с небольшой частью населения Грузии, - они преследуют разные цели. Люди, такие как я и многие мои единомышленники, хотят жить в европейской стране, в идеале – интегрированной в Евросоюз, а правительство хочет получить статус (если хочет, потому что мы наблюдали целенаправленный саботаж на этом пути), будет не против получить статус, если получит его без выполнения обязательных принципов, на собственных условиях.

Как раз поэтому мой коллега говорил о целенаправленной политике шантажа. Если этот шантаж пройдет, я не уверен, что это будет хорошей новостью для Грузии или для Евросоюза. Потому что, как я сказал, наша цель – жить в европейской стране, а не в стране, которая умудрилась получить больше помощи от Евросоюза, которая идет на сохранение антидемократического олигархического режима.

– Спросим про олигарха у господина Хухашвили. Батоно Гия, «Грузинская мечта» отложила принятие закона о деолигархизации, а что с самой деолигархизацией, как ее достичь?

Гия Хухашвили: Дело в том, что по сей день кто такой олигарх вообще, понятие олигарх – дефиниция разная, разные люди по-разному интерпретируют все это. А власть опять же на этот вопрос тоже смотрит через призму шантажа. Они говорят: если это требование будет снято, тогда мы вообще не будем принимать закон, а если не снимут, тогда мы примем такой закон, по которому все могут оказаться олигархами, кроме Бидзины Иванишвили.

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