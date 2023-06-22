Президент Грузии помиловала Нику Гварамия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Нику Гварамия. Об этом она объявила на специальном брифинге.
Ранее Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Гварамия, утвержденный Тбилиссим городским и Тбилисским апелляционным судами. Гварамия приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В промежуточном отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС по пункту «медиа-плюрализм» констатировано отсутствие какого-либо прогресса за последний год. Арест и приговор Гварамия был одной из причин такой оценки.
- Гварамия был уволен с поста гендиректора телекомпании «Рустави 2» 18 июля 2019 года – в тот же день, когда телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Мтавари», которую возглавляет по сей день.
- Прокуратура предъявила Гварамия обвинение вскоре после его увольнения из «Рустави-2». Он был признан виновным по двум эпизодам за злоупотребление служебным положением (статья 220 УК Грузии).
- В одном из эпизодов речь идет о рекламном контракте, заключенном с «Центром Порше» в феврале 2019 года, согласно которому, по утверждению прокуратуры, Ника Гварамия и его семья получили в собственность дорогостоящий автомобиль (76 700 евро), а телекомпании «Рустави-2» был нанесен «значительный материальный ущерб».
- Что касается второго эпизода, в 2015 году, по данным прокуратуры, телекомпания «Рустави-2» понесла убытки в размере 6 763 510 лари из-за рекламного контракта, оформленного с компанией «Интер Медиа Плюс».
- Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.
Форум