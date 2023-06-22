Президент Грузии помиловала Нику Гварамия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Нику Гварамия. Об этом она объявила на специальном брифинге.

Ранее Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Гварамия, утвержденный Тбилиссим городским и Тбилисским апелляционным судами. Гварамия приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В промежуточном отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС по пункту «медиа-плюрализм» констатировано отсутствие какого-либо прогресса за последний год. Арест и приговор Гварамия был одной из причин такой оценки.