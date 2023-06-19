Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Нике Гварамия

Гендиректор грузинского оппозиционного канала «Мтавари» Ника Гварамия остается в заключении. Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Гварамия, вынесенный апелляционным судом. Об этом сообщили адвокаты журналиста.

16 мая 2022 года Тбилисский городской суд приговорил Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. В ноябре того же года Апелляционный суд не только оставил в силе эту часть приговора, но и частично удовлетворил требование прокуратуры. В частности, Гварамия приговорили к заключению на 3 года и 6 месяцев и по другому эпизоду, по которому городской суд оштрафовал его на 50 тысяч лари. Общий срок пребывания в заключении для Гварамия не изменился.

Ранее Гварамия заявлял, что пойдет до конца, вплоть до разбирательства в Европейском суде по правам человека. Однако политики и эксперты не исключают, что его может помиловать президент Грузии Саломе Зурабишвили.