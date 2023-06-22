Алекси Петриашвили: Помилование Гварамия станет позитивным сигналом для ЕС

«Это решение президента – неожиданность, поскольку совсем недавно она была не готова к этим шагам», - заявил экс-госминистр по евроинтеграции Грузии Алекси Петриашвили в эфире [АРДАШЕЛИЯ-LIVE]

«Это очень положительное решение, хороший шаг в сторону реализации рекомендаций, так же в сторону деполяризации, потому что грузинское общество очень негативно относилось к тому, что на абсолютно абсурдных основаниях был арестован (Ника Гварамия). Это хороший и большой шаг в сторону получения статуса-кандидата, он станет позитивным сигналом для ЕС», - сказал Петриашвили.

О подписании акта о помиловании генерального директора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия президент Грузии сообщила через несколько часов после завершения представления устного доклада о прогрессе на пути выполнения Грузией рекомендаций ЕС, пишет SOVA.