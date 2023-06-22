Европейский союз включил санкционный список «Международный Расчетный Банк», основанный в 2015 году в Цхинвале. В документе, который попал в распоряжение «Эха Кавказа», указано, что банк открыл офисы «на оккупированных территориях Украины – в Херсоне и Запорожье». Примечательно, что тот же банк ранее оказывал финансовые услуги в ЛНР и ДНР.

21 июня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. Новые ограничения затронут 70 физических и 30 юридических лиц, в числе которых оказался и «Международный Расчетный Банк», основанный в Цхинвале 15 мая 2015 года.

В документе указывается, что он «открыл офисы на оккупированных территориях Украины – в Херсоне и Запорожье, и предоставляет ряд банковских услуг под контролем Центрального банка России. Он установил банкоматы в области и имеет местный филиал в Луганске. Таким образом, МРБ банк несет ответственность за материальное и финансовое обеспечение действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Об открытии в республике «Международного Расчетного Банка» «Эхо Кавказа» писало еще в 2015 году. Вскоре после того, как Южная Осетия признала независимость ЛНР, группа югоосетинских предпринимателей предложила идею создать коммерческий банк, чтобы проводить через него расчеты с Россией как через оффшор, недоступный для международных санкций.

Он был создан по стандартной схеме, которая действовала еще до признания республики. Корсчет югоосетинского банка – это обычный расчетный счет в российском банке. Они открывали его как юридические лица. Эта схема «банк в банке» наверняка была дополнительным аргументом в пользу надежности оффшора, так как он находится под полным контролем российского банка.

В августе 2016 года в ходе визита в Луганск тогдашний югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что сотрудничество в финансовом секторе уже осуществляется через «Международный расчетный банк», функционирующий в Южной Осетии: «Все финансовые потоки проходят легально через банковскую систему Южной Осетии, и таким образом предприниматели в ДНР и ЛНР имеют возможность заниматься бизнесом, оплачивать сделки».

В 2018 году МРБ начал предоставлять услуги в Донецке. 27 сентября 2018 года Денис Пушилин подписал постановление Совета министров ДНР, по которому «предоставлять банковские услуги на территории ДНР уполномочены исключительно Центральный Республиканский банк (ДНР) и филиал коммерческого банка «Международный расчетный банк» республики Южная Осетия».

Какие последствия для банка могут иметь санкции ЕС «Эхо Кавказа» спросило у научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева:

«Сказать, насколько санкции повлияют на сам банк можно только гипотетически. Судя по тому, что банк был изначально создан под операции на территориях с серым финансовым статусом, то есть не признанным международным экономическим и финансовым сообществом, как территория легальной деятельности. МРБ действуют уже многие годы, и он такой не один. Есть целый набор российских банков, которые начали работать в Крыму и они, судя по всему, будут распространять свои услуги и на территории присоединенных украинских территорий. Там, как и в Южной Осетии после 2008 года, и в Крыму с 2014 года на авансцену выходили банки, которые не несли существенных международных рисков. Они были внутри первой сотни российских банков, не имели международных активов, если и предоставляли услуги своим юрлицам по международным переводам, то возможно пользовались другим банками-корреспондентами. Иными словами, это такие специализированные финансовые учреждения, которые выходили на авансцену в самые тяжелые для банковской деятельности годы. Если брать историю по Крыму, то это были «Генбанк», «РНКБ», ну а теперь, спустя уже девять лет после того, как Россия полностью развернулась в другую сторону, и на нее наложены все возможные меры финансового ограничения, там уже и Сбербанк открывает отделения. Следуя этой логике, если Киев не сможет военно-политическими методами вернуть эти территории под свою юрисдикцию, то через пять-шесть лет помимо МРБ, туда войдут еще и крупные российские банки первого десятка.

– Если говорить о «Международном Расчетном Банке», он изначально создавался как внутренний российский оффшор, не имеющий никаких активов за пределами России и РЮО, недосягаемый для международного контроля. Тогда какой смысл в этих санкциях?

– Смысл есть – подобные субъекты экономической деятельности могут проскальзывать более-менее незаметно, получая, скажем так, легитимизацию. Это только одна из версий. Конечно, учитывая, что этот банк работает только внутри российского экономического поля, санкции никаких проблем для него не создают. Но вдруг, если кто-то из владельцев или руководителей этой финансовой структуры строит планы развивать свои услуги в азиатском регионе или у соседей по СНГ, тогда санкции будут ограничивать эти стратегии. Это более наглядный эффект может иметь, нежели ограничение их деятельности на территории ЕС или в тех странах, которые присоединились к санкциям.

– Коль уж вы затронули российские банки первой сотни. Какой для них смысл участвовать в этой истории? Зачем им ограничивать свои перспективы? Или все-таки есть ради чего? Предусмотрены Москвой какие-то бонусы для банков-камикадзе, какая-то компенсация ущерба?

– Гипотетически возможно какая-то компенсация есть. Даже не возможно, а скорее всего, но в какой форме, вот в чем вопрос. Может в виде доступа к трансфертам, которые будут осуществляться в рамках программ восстановления этих регионов, либо какая-то другая будет выработана модель…. Если, например, говорить о строительном секторе, тут даже непосвященным людям достаточно ясно. В Южной Осетии проходили период, когда были завышенные сметы на строительные материалы и т.п., то же самое будет происходить и здесь. Но если касаться финансового сектора, то история получается сложнее – тут уже присутствуют разные многоярусные схемы, в которых либо на них никак не будут реагировать официальные власти, либо они будут получать некие меры поощрения, скорее, компенсации тех издержек, которые они будут нести.

– В истории с МРБ заслуживает внимания следующий факт. По информации сайта kartoteka.ru, через полгода после регистрации банк учредил в России «Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов». Юридический адрес фонда в центре Москвы, рядом со станцией метро «Третьяковская». Зачем это понадобилось банку, какой в этом смысл?

– Я думаю, их попросили, или они сами изъявили желание поучаствовать в каком-либо проекте российской мягкой силы – Soft power, большая часть из которых формируется вокруг мозговых центров, инициируемых администрацией президента России.

– О каких проектах может идти речь?

– Проекты для гуманитарных различных связей, политических инициатив, направленных на создание там диалоговых площадок между экспертами, политиками, для многосторонней межведомственной координации по подобного рода темам – на стыке политики и культуры, на стыке квази-политического взаимодействия… Таких инициатив много. В то же время российские банки первого десятка не очень заинтересованы в финансировании проектов, которые очевидно не сулят финансовых доходов. Но югоосетинский банк вполне мог решиться профинансировать такие инициативы для того, чтобы быть поближе к российским властям и тем людям, которые принимают решение по обустройству экономической деятельности вокруг Южной Осетии».

Кроме организации расчетов президент Анатолий Бибилов предложил предпринимателям Донбасса регистрировать юрлица на территории Южной Осетии и пользоваться налоговыми каникулами, предусмотренными для новых компаний местным законодательством.

С республикой связана еще одна громкая история. В ноябре 2019 года журналисты из Польши и Словакии опубликовали результаты расследования о нелегальной торговле углем Донбасса.

Добытый на шахтах Донецкой народной республики антрацит переправлялся в Россию по поддельным документам, а оттуда в обход международных санкций экспортировался в Европу. В 2018 году так было переправлено почти шесть миллионов тонн продукции, около половины из которой пришлась на страны Евросоюза.

Торгующие углем фирмы также были зарегистрированы в Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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