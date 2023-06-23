В Сухумский порт из Сочи прибыл круизный лайнер «Князь Владимир». Это – второй тестовый рейс российского судна в самопровозглашенную республику Абхазия.

В текущем году запланировано 11 круизов. Они будут выполняться еженедельно – с 29 июня по 11 сентября. Каждый круиз будет длиться 5 дней – с трехдневной стоянкой в Сухумском морском порту.

Генеральный директор «Абхазского морского пароходства» Даур Ардзинба рассказал, что на лайнере 54 пассажира.

«Это представители различных туристических кампаний, которые будут изучать экскурсионные маршруты. 96 человек – это члены экипажа», – уточнил он.

Ардзинба отметил, что после первого тестового прихода в 2019 году планировались рейсы круизного лайнера на 2020 год, но из-за пандемии и ограничительных мер это не удалось сделать.

«Князь Владимир» на сегодняшний день единственное пассажирское судное, которое входит в Сухумский морской порт, пишет «Апсныпресс».

Отметим, что ранее «Князь Владимир» выполнял круизы из Сочи в Крым. Однако в мае в АО «Морпорт Сочи» заявили, что «в Крым в этом году ничего не будет ходить».