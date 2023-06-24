Ираклий Кобахидзе: Будем следить за развитием событий в России. Призываю всех к спокойствию

«Будем следить за развитием событий в России, это единственное, что мы должны сделать. Призываю всех к спокойствию, вот и все», - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Кобахидзе также откликнулся на призыв лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария созвать Совет безопасности и отметил, что «безопасность страны обеспечивается, и о ней заботятся государственные ведомства».
«Даже сам Гахариа раньше таких глупостей не говорил. Безопасность страны обеспечивается, все защищается, об этом заботятся государственные ведомство. Государство твердо стоит на страже безопасности и никому не нужны указания, тем более от Гахария», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Вместе с тем, Кобахидзе называет глупостью заявление Георгия Гахария о том, что «ввиду непредсказуемой ситуации и в целях обеспечения безопасности государства нужно временно закрыть границы с Россией».
Для справки, бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария призывает правительство Грузии созвать Совет безопасности и временно закрыть границы с Россией.
«Призываю правительство Грузии созвать Совет безопасности и защитить интересы страны!» Учитывая непредсказуемую ситуацию и в целях обеспечения безопасности государства нужно временно закрыть границы с Россией», - пишет Гахария в соцсети.
- Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям «Вагнера» и заявил накануне, что они идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Пригожина, «это не военный переворот, это марш справедливости».
- По информации СМИ, после заявлений Пригожина на улицах Ростова-на-Дону появилась бронетехника. Позже было опубликовано еще одно заявление Пригожина, согласно которому ЧВК «Вагнер» взял под свой контроль военные объекты и аэродром Ростова-на-Дону.
- В то же время российское государственное издание ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что в Москве приняты усиленные меры безопасности, государственные здания взяты под усиленную охрану.
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