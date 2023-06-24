Ираклий Кобахидзе: Будем следить за развитием событий в России. Призываю всех к спокойствию

«Будем следить за развитием событий в России, это единственное, что мы должны сделать. Призываю всех к спокойствию, вот и все», - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Кобахидзе также откликнулся на призыв лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария созвать Совет безопасности и отметил, что «безопасность страны обеспечивается, и о ней заботятся государственные ведомства».

«Даже сам Гахариа раньше таких глупостей не говорил. Безопасность страны обеспечивается, все защищается, об этом заботятся государственные ведомство. Государство твердо стоит на страже безопасности и никому не нужны указания, тем более от Гахария», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Вместе с тем, Кобахидзе называет глупостью заявление Георгия Гахария о том, что «ввиду непредсказуемой ситуации и в целях обеспечения безопасности государства нужно временно закрыть границы с Россией».

Для справки, бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария призывает правительство Грузии созвать Совет безопасности и временно закрыть границы с Россией.

«Призываю правительство Грузии созвать Совет безопасности и защитить интересы страны!» Учитывая непредсказуемую ситуацию и в целях обеспечения безопасности государства нужно временно закрыть границы с Россией», - пишет Гахария в соцсети.