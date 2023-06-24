Горняки и компания Georgian Manganese достигли соглашения

Горняки и компания-работодатель Georgian Manganese достигли соглашения при участии профсоюзов. Соответствующий документ уже подписан, сообщает Объединение профсоюзов Грузии.
Согласно информации, шахта в Чиатура возобновит работу с 1 июля. По данным профсоюза, зарплата рабочим будет повышена в соответствии с уровнем инфляции.
«Показательно, что по остальным 13 запрашиваемым пунктам в силе остается принципиальное согласие работодателя создать совместную комиссию из представителей работников, профессиональных союзов, государства, трудовой инспекции и соответственно обсудить, урегулировать и устранить эти вопросы», - говорится в сообщении, передает Общественный вещатель.
- С 20 июня продолжалась акция голодовки чиатурских горняков. Забастовщики требовали повышения заработной платы, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику. Они выступали против предложенных компанией Georgian Manganese «нечеловеческих» условий труда. Горняки прибегали к радикальным формам протеста - зашивали рот, глаза, наносили себе телесные повреждения.
- 19 июня забастовщикам ответил генеральный директор компании Georgian Manganese. Лаша Тутберидзе заявил, что переговоры зашли в тупик. Единственное, на что компания может пойти и пошла, - это сокращения рабочих часов. Однако повысить зарплату сотрудникам Georgian Manganese может только на 5%, что и оговорено коллективным трудовым договором. Больше себе компания позволить при убытках в 12 млн долларов не может - 15%, которые требуют горняки, это 10 млн долларов ежегодных расходов на зарплаты. Этого в компании позволить не могут.
- После этого акция протеста чиатурских шахтеров переместилась к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, где был разбит палаточный городок.
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