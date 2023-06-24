Горняки и компания Georgian Manganese достигли соглашения

Горняки и компания-работодатель Georgian Manganese достигли соглашения при участии профсоюзов. Соответствующий документ уже подписан, сообщает Объединение профсоюзов Грузии.

Согласно информации, шахта в Чиатура возобновит работу с 1 июля. По данным профсоюза, зарплата рабочим будет повышена в соответствии с уровнем инфляции.

«Показательно, что по остальным 13 запрашиваемым пунктам в силе остается принципиальное согласие работодателя создать совместную комиссию из представителей работников, профессиональных союзов, государства, трудовой инспекции и соответственно обсудить, урегулировать и устранить эти вопросы», - говорится в сообщении, передает Общественный вещатель.