СМИ: Распроданы все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Тбилиси и Астану

С приближением «Вагнера» билеты на прямые рейсы из Москвы распродались, - об этом пишет Guardian со ссылкой на Spiegel.

По данным Spiegel, билетов на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Тбилиси и Астану уже нет в продаже.

Кроме того, как пишет The Guardian, по данным «Google Maps», на российской магистрали М4, южнее Москвы, перекрыты дороги. По сообщению ВВС, на упомянутой магистрали появилась колонна ЧВК «Вагнер».

На платформе Flightradar24 также были замечены несколько частных рейсов из России, что может свидетельствовать о том, что российская элита покидает Москву.