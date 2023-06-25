Генсек «Грузинской мечты» - о мятеже «Вагнер»: это - внутреннее дело России

Генсек «Грузинской мечты» прокомментировал неудавшийся военный переворот ЧВК «Вагнер». Каха Каладзе заявил, что не произошло «ничего особенного» и что это было «внутренним делом России». Один из лидеров партии власти отметил, что 24 июня со стороны оппозиции и президента звучали призывы к противостоянию, что, по мнению Каладзе, называется «литьем воды на мельницу врага».

Генсек отметил, что не было никакой необходимости созывать Совет безопасности - это делается в случае, когда происходит «что-то особенное». В таком случае, отметил он, президент Грузии будет проинформирован. Каладзе также подчеркнул необходимость помнить, что Грузия - не президентская, а парламентская республика.

«Все убедились, что ничего особенного не происходило. Это было внутреннее дело России, внутренние проблемы. были направлены против нашей страны.

Не знаю, эти люди делали это целенаправленно или допускали ошибку, мне сложно судить об этом, хотя еще раз хочу подчеркнуть, что каждый политик, политическая партия и в целом люди, проживающие в стране, должны заботиться, в первую очередь, о нашей стране, об интересах нашей страны. А то, что мы увидели вчера - статусы, призывы - это вредительское отношение. В конечном итоге это - не государственный подход. Подобное отношение называется «лить воду на мельницу врага», - заявил Каха Каладзе.

Относительно призыва закрыть границу с РФ генсек правящей партии отметил, что это решают соответствующие государственные службы.