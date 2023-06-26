В Грузию прибывает спецпредставитель ЕС по вопросам санкций

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан сегодня, 26 июня прибудет в Грузию.

Он обсудит с властями Грузии контроль над соблюдением международных санкций.

В составе делегации также глава офиса по координации санкций Госдепа США, посол Джим О’Брайен и представитель офиса по иностранным делам Великобритании Кумар Айер.

Состоятся встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министрами иностранных дел, экономики, финансов, руководством Нацбанка и прокуратуры.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», цель визита – открыть прямой коммуникационный канал и наладить диалог на основе будущего сотрудничества. Правительство Грузии выразило большую готовность к сотрудничеству по вопросам, имеющим особое значение для визита спецпредставителя, и есть надежда, что тесное сотрудничество продолжится, говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.

Ранее О’Салливан заявил журналистами, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и другими союзниками изучает резкий рост экспорта в соседние с Россией государства.

По его словам, внезапное появление у соседей Москвы «большого количества новых потребностей» в некоторых товарах может свидетельствовать о том, что их часть «в той или иной мере затем просачивается в Россию».