Саакашвили призвал народы Северного Кавказа «активизироваться»

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к народам Северного Кавказа. Обращение, опубликованное в соцсети, начинается словами «пришло время». Саакашвили говорит, что «недавние события показали крайнюю слабость режима в Москве».

«Сейчас, как никогда, нам нужно оживить и возродить дух Имама Шамиля, Байсангура, Джохара Дудаева, миллионов героев сопротивления, для которых Свобода была высшей ценностью, ведь именно этот генетический код Россия и пыталась всегда в нас подавлять», – пишет Саакашвили.

В обращении он упомянул о признании Грузией геноцида черкесов в 2011 году, введенном при его правлении безвизовом режиме для жителей Северного Кавказа, запуске телеканала «Первый Кавказский».

«Возрождайте старые и создавайте новые ячейки сопротивления, активизируйте ваши связи с диаспорой и через нее и, конечно, через Украину, давайте вместе готовить демократический мир к независимости северокавказских народов. Мы должны наводить мосты друг с другом, чтобы сделать процесс распада (России) максимально ненасильственным и в будущем избегать конфликтов», – отметил он.

Саакашвили предложил создать в Киеве «постоянный секретариат организации Свободного Кавказа». Он уверен, что власти Украины его поддержат. Политик говорит, что после падения режима Путина в России власть поменяется и в Грузии, появятся перспективы примирения Азербайджана и Армении.

«Поэтому мы очень скоро получим совершенно иной, объединенный Южный Кавказ и одновременно (с этим) надо искать пути объединения всего Кавказа с выходом на победившую Украину и всю Европу», – добавил экс-президент.

Саакашвили, ранее объявивший о возвращении в грузинскую политику, подписывает обращение как «сын Кавказа и гордый гражданин Украины».