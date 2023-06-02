Саакашвили: грузино-украинская граница будет проходить по реке Псоу

Армения – не союзник России в войне с Украиной. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью CNN Prima NEWS.

«Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что это напрямую влияет на все наши отношения», – отметил он.

«На Западе замечают, что мы союзник России, больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. И получается, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы. Кажется, что есть способ лавировать между всеми этими столкновениями, но также правда в том, что чем сложнее становится ситуация, тем больше сужается возможность лавирования. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много забот, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других забот», – добавил Пашинян, отвечая на вопрос о позиции Армении относительно российской агрессии против Украины.

Отметим, что накануне Пашинян, вместе с президентами Азербайджана и Украины, премьером Грузии и другими европейскими лидерами принял участие во Втором саммите Европейского политического сообщества.

Ранее Пашинян говорил, что Армения «не может себе позволить» попасть под санкции Запада за поддержку Москвы, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе и «глубокие экономические и стратегические отношения» с Россией.

В мае Пашинян заявил, что Армения пока не приняла решение об участии в совместных учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила: «Если это фигура речи, для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все таки, надо понимать всю опасность манипулирования словами». В ответ Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению.