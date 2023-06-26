За событиями, которые развивались в субботу в России, внимательно следили и пользователи грузинского сегмента социальных сетей. «Эхо Кавказа» поинтересовалось их мнением о произошедшем и о том, как впредь могут развиваться события в РФ.

– Что показали события, развивавшиеся в России? Каким вы видите будущее России?

Ника: Эти события показали всему миру, в том числе и тем людям, которые все еще верили в то, что это государство сильно, что в РФ нет единства, нет никаких ресурсов, они не способны защитить даже собственный народ, в собственной стране от самих же себя. Я верю в то, что эти события могут в итоге привести к распаду России на меньшие части. А вообще, мне очень жаль, что они не дошли до Москвы, было бы неплохо, если бы дошло до свержения власти. Кроме того, я в тот день запасся попкорном, думал, что буду смотреть в соцсетях очередные выдумки – выступления кадыровских тик-токеров о столкновениях.

Мари: Эти события показали, что Путин и его правительство очень слабы, что российский президент боится всех и всего. Как бы он ни пытался выглядеть мужественным и храбрым, пока на него направлены камеры и окружают люди, готовые пресмыкаться перед ним, в действительности – этот человек боится любого шороха. Он показал свое истинное лицо, когда пропал на то время, пока эти «вагнеровцы» продвигались к Москве, когда он вернул Пригожину деньги и решил не арестовывать его. Думаю, совсем немного осталось до тех пор, когда власть в России свергнут. Весь цивилизованный мир знал, какой Путин на самом деле, надеюсь, что сейчас это увидели и внутри страны.

Дато: О Пригожине и событиях, развивавшихся в субботу, могу сказать одно: он вор, убийца и беспредельщик, его ЧВК «Вагнер» – это преступная, криминальная организация. В нормальной стране подобное не могло бы произойти: сначала поубивали друг друга, а через пару часов все всем простили. Вообще, власти России заслужили такое отношение – какая у них армия, такое и отношение. После этих событий стало понятно, что в РФ далеко не все поддерживают режим Путина и готовы бороться против него. Я думаю, что свержение этой преступной власти не за горами, люди начинают понимать, что она из себя представляет. В общем, можно сказать: субботние события – это только начало.

Люда: Пригожин, люди которого пострадали в таком большом количестве, – бомбежка, как оказалось, затронула и их, естественно, это вызвало недовольство в его армии и не только, также в других слоях общества российского. Я считаю, в России происходят очень нехорошие события – эта затяжная война, эта борьба больше всего затрагивает интересы мирного населения. Что можно сказать о том, что ждет Россию? Сегодня это сказать трудно, но хорошего мало. Чем все это закончится – одному Богу известно.

Давид: Если хорошо подумать, прошедшие события указали на одно очень важное обстоятельство: если даже один прихвостень Путина взбунтуется против своего хозяина, президент России становится беззащитным. Этот день показал, насколько Путин труслив и абсолютно неспособен ни на какие разумные действия в критической ситуации, миф о его всемогуществе наконец развеялся. Будущее России – в руках россиян, но думаю, что большинство здравомыслящих людей уже покинули эту страну. Мне кажется, люди и дальше будут уезжать из России, поскольку поймут, что ими руководит человек, который очень нездоров психически.

Хатуна: Я не защищаю российских военных и тем более Путина, но то, что происходило в субботу, – это очень плохо. Мне очень жаль, что из-за нескольких дураков должен страдать весь народ. Многие скажут: жаль, что не поубивали друг друга, и действительно пусть делают, что хотят, но не трогают мирное население. Меня больше всего напугал тот факт, что они могут навредить мирным людям. У меня много друзей и родственников живет в Воронеже и в Москве, конечно, я боялась за них. Какие последствия у всего этого будут – я не знаю, было бы хорошо, если бы руководство сменилось. Но я бы не пожелала, чтобы в этих непонятных конфликтах страдали мирные люди.

Ираклий: Очень непонятные события развивались, они в первую очередь показали слабость руководства России. Такой мятеж сильное руководство могло бы и пресечь и, если необходимо, подавить. Все указывает на то, что внутри страны нестабильная ситуация. Теперь Путин и его окружение не должны думать, что они защищены от повторения подобных событий. Не знаю, как будут дальше развиваться события, но уверен, что теперь волны протестов и недовольства могут возникнуть в любую секунду. Во всяком случае, ничего хорошего для Путина в будущем не намечается.

Подписывайтесь на нас в соцсетях