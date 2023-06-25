Кризис, вызванный «маршем справедливости» Евгения Пригожина, еще не закончен. Если опасность вооруженного конфликта внутри России на данный момент миновала, то последствия могут стать для президента Путина довольно печальными. По мнению аналитиков, сделка, достигнутая при посредничестве лидера другой страны, явно не прибавит Владимиру Путину политического веса.

«Вагнер – сила!» – такими восклицаниями и аплодисментами провожали жители Ростова-на-Дону уходящие из города колонны ЧВК «Вагнер». Покинувший штаб Южного военного округа Евгений Пригожин на прощание охотно фотографировался с местными. Вооруженного мятежа в России не случилось, но сам факт того, что колонны «Вагнера» практически беспрепятственно прошли сотни километров по глубоким тылам России, а остановились только после вмешательства президента другой страны, по мнению наблюдателей, говорит о многом.

Сейчас Кремль пытается представить ситуацию так, что отказ от силового подавления бунта – следствие мудрости российского президента, предотвратившего кровопролитие:

«Два президента договорились о том, что президент Лукашенко будет посредником в урегулировании ситуации. И мы очень ценим эту готовность. Вы, наверное, спросите меня, почему президент Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич лично давно знаком с Пригожиным, около 20 лет, и именно его инициатива была согласована с президентом Путиным. Мы благодарны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без потерь, без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теперь, по словам Пескова, Владимир Путин гарантирует всем участникам бунта прощение:

«Было согласовано, что бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в свои лагеря. Часть из них, желающие сделать это в будущем, подпишут контракты с Минобороны - это касается тех подразделений, которые не принимали участие в этой кампании. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала пришли в себя и возвращались в места постоянного дислоцирования. Что касается остальных бойцов, то их никто не будет преследовать. Мы всегда уважали их подвиги на фронте, и всегда будем хранить это уважение. Вы меня спросите, что будет лично с Пригожиным, – уголовное дело против него прекращено, и он уедет в Беларусь».

Хотя несколькими часами раньше российский президент довольно четко выразился относительно дальнейшей судьбы Пригожина и его соратников:

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом… Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это».

Но вмешательство белорусского лидера все изменило. Теперь ни Пригожин, ни его бойцы отвечать ни за что не будут. В том числе за сбитые российские вертолеты и самолет и погибших военных летчиков.

Такое всепрощение со стороны российского лидера, по мнению наблюдателей, ставит его в весьма двусмысленную ситуацию: либо Владимир Путин существенно изменился за последние часы, либо его слова отныне не имеют никакого веса. Особенно на фоне предыдущих откровений главы Кремля:

«А вы умеете прощать? – Да. Но не все. – А что нельзя простить? – Предательство».

Учитывая, что Евгений Пригожин весьма неплохо знаком с российским лидером, не понимать того, что прощения не будет, он не мог. Сейчас большинство аналитиков гадают, что именно побудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на этот шаг, а потом также внезапно прекратить начатое.

Американский институт изучения войны считает, что Пригожин, вероятно, решил, что поход против российского военного ведомства – единственный способ сохранить ЧВК как независимую от Минобороны структуру, но переоценил свои силы. По мнению экспертов, установленный срок до 1 июля для подписания контрактов всех добровольческих формирований с российским военным ведомством рассматривался Пригожиным как угроза своему политическому и, возможно, личному выживанию. И он решил, что лучше попытаться сменить руководство Минобороны, чем полностью потерять ЧВК «Вагнер». При этом военные аналитики полагают, что Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, учитывая координацию и скорость передвижения бойцов.

По данным западных СМИ, американские спецслужбы знали о готовящемся мятеже заранее. Согласно информации The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times, разведслужбы начали предупреждать политическое руководство США о планах Пригожина еще с середины июня. Вместе с тем, что именно задумал основатель ЧВК «Вагнер» и когда собирался реализовать свой замысел, известно не было. Правда, в публикациях есть еще одна интересная деталь. По словам одного из анонимных источников, Владимир Путин тоже заранее знал, что Пригожин что-то замышляет, но почему-то ничего не предпринял.

В целом, западные страны очень осторожно комментируют события, связанные с мятежом Пригожина, ограничиваясь заявлениями о том, что они внимательно следят за ситуацией. Единственная страна, которая предложила Москве помощь в подавлении бунта, – Северная Корея.

При этом остается неясным, как будут реализовываться договоренности, достигнутые при посредничестве белорусского лидера. Сделка, если она будет выполнена в том виде, в котором ее изложил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подчинит часть ЧВК «Вагнер» российскому Минобороны, как давно хотел глава ведомства Сергей Шойгу. Однако неясно, как Кремль будет определять бойцов «Вагнера», которые не участвовали в мятеже, а также не уточняется, какая судьбы ждет наемников, которые в нем принимали участие, кроме получения помилования.

Также неясно, будут ли силы «Вагнера» охотно сотрудничать при их интеграции в российское Минобороны и будут ли российские вооруженные силы охотно служить вместе с бойцами «Вагнера» в будущем, учитывая то, что в ходе т.н. марша справедливости погибли боевые летчики, а наказания за это никто не понес.

Более того, неясной остается и позиция Путина в отношении нынешнего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Учитывая, что оба пропали из медийного поля и ни разу не проявили себя за все время кризиса, популярности в российском обществе им это явно не прибавило.

По мнению наблюдателей, на сегодняшний день ясно одно: Пригожин своим бунтом поставил под вопрос два важных нарратива путинской пропаганды. В пятницу, непосредственно перед началом похода он заявил, что Москва начала войну вовсе не для «денацификации» или защиты интересов русскоязычных жителей Украины. А уже в субботу наглядно показал, что власть Путина оказалась более хрупкой, чем кто-либо думал. Ни отрядов Росгвардии, ни ОМОНа или СОБРа на всем протяжении пути вагнеровцев замечено не было. А отряды Рамзана Кадырова в своем стремительном марш-броске к Ростову попали в пробку и внезапно стали прилежно соблюдать все правила дорожного движения.

Эксперты отмечают: любое авторитарное государство всегда пытается проецировать вовне образ максимальной силы и стабильности. Но поход Пригожина показал: в случае с Россией великан оказался на глиняных ногах. И чем это обернется, еще только предстоит узнать.

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