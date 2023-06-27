Венгрия из-за Грузии может заблокировать прогресс Украины в ЕС – Йозвяк

Венгрия, возможно, одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС лишь в случае, если все страны-члены Евросоюза согласятся предоставить статус кандидата Грузии. Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, напомнив об установившихся тесных отношениях Будапешта и Тбилиси.

Йозвяк говорит, что возможное вето Венгрии по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС связано с темой прав национальных меньшинств.

Что касается Грузии, журналист считает, что достижение консенсуса по предоставлению стране статуса кандидата «будет, мягко говоря, сложной задачей». Йозвяк напоминает, что Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций Еврокомиссии. Говоря о помиловании президентом Саломе Зурабишвили гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия, журналист указывает, это — «тот самый прогресс, ожидание которого есть у Еврокомиссии».

Напомним, что страны Евросоюза до конца года примут решение о возможном предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС и начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.