В Абхазии хотят провести референдум о недоверии власти

Организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» предлагает провести в самопровозглашенной республике референдум о недоверии власти и политике, проводимой президентом.

По информации агентства «Аиашара», члены организации обращаются в центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы по проведению референдума.

Согласно абхазскому законодательству, право назначения референдума принадлежит президенту, а на референдум выносятся «предложения по особо важным государственным вопросам».

С инициативой проведения референдума могут выступить граждане Абхазии. В этом случае в инициативную группу должны войти не менее 25 человек, а под требование о референдуме необходимо собрать как минимум 10 тысяч подписей.