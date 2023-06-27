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В Абхазии хотят провести референдум о недоверии власти

Здание президентской администрации

Организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» предлагает провести в самопровозглашенной республике референдум о недоверии власти и политике, проводимой президентом.

По информации агентства «Аиашара», члены организации обращаются в центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы по проведению референдума.

Согласно абхазскому законодательству, право назначения референдума принадлежит президенту, а на референдум выносятся «предложения по особо важным государственным вопросам».

С инициативой проведения референдума могут выступить граждане Абхазии. В этом случае в инициативную группу должны войти не менее 25 человек, а под требование о референдуме необходимо собрать как минимум 10 тысяч подписей.

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