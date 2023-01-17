Абхазская ветеранская общественная организация «Аруаа» обратилась с заявлением к депутатам парламента с призывом безотлагательно принять закон «Об импичменте президента». «Эхо Кавказа» поинтересовалось у местных жителей, как они относятся к этому предложению.

– Ветеранская организация «Аруаа» призывает парламент Абхазии принять закон об импичменте президенту. Как вы к этому относитесь?

Григорий Лацужба: Это нормальное явление – импичмент президенту, потому что это одна из форм предохранения от каких-то действий, которые не подходят нашему обществу, и когда президент, скажем, начинает вести политику, которая не соответствует государству. То есть это, я думаю, инструмент, который может остановить эти процессы. И ничего плохого в этом я не вижу. То есть это не конкретно к конкретному президенту относится, а вообще к любым остальным президентам, которые будут в последующем баллотироваться и, соответственно, находиться на должности. Я думаю, что это цивилизованная форма.

Аслан Хагуш: Вполне положительно, потому что если президент вносит поправки о роспуске парламента, то почему бы не принять закон об импичменте? Тогда у нас не будет проблем со сменой власти. Сколько уже этих смен т. н. власти, они уже поперек горла. Нужно решать это законным путем. А без принятия закона об импичменте как законно можно сменить власть, если власть недееспособная, допустим, к примеру? Поэтому лично я – «за».

Владимир Попов, руководитель Ассоциации по правовой и социальной защите соотечественников: Надо начинать все-таки с себя. Недоверие надо ставить себе в первую очередь. Каждому из нас надо с утра свою планету убирать. Утром наш соотечественник должен вставать и думать, как лучше сделать нашей стране.

– Все-таки как вы относитесь к призыву «Аруаа» принять закон об импичменте президенту?

Владимир Попов: Чтобы принять закон об импичменте, надо понимать, он сегодня востребован или мы можем конструктивно работать, пока начало года? У нас год юбилейный, война происходит, мы все знаем, где. На переправе коней не меняют. Надо исправлять каждый на своем месте, как дальше нам правильно жить. Я считаю, что на сегодня это неправильно.

Тенгиз Агрба: Я положительно к этому отношусь, и, естественно, должна быть какая-то процедура, как президента отстранить от должности в случае нарушений каких-то. Я вообще не понимаю, как кто-то может быть против такого закона, потому что иначе как это решать? Абсолютно очевидно, что такой закон нужен. Я уже для себя точно знаю, неважно, кто будет президентом в будущем, я не буду никого поддерживать, если первым своим главным пунктом не будет ограничений самой власти президента, потому что это давно уже назрело, иначе все это превратится в то же самое, кого бы не привели.

Аслан Аршба: В прикладном плане не верю, что это технически возможно с нынешним парламентом, потому что он слишком лоялен нынешнему президенту, но Абхазия – страна возможностей, и возможно в ней все что угодно, поэтому не зарекаемся. Сам по себе импичмент не несет в себе ничего хорошего или плохого по умолчанию. Важны будут те шаги, которые должны последовать за ним, и невесело, что у нас очередной, уже который по счету президент рискует не досидеть свой срок до конца. Но, в любом случае, любая смена власти лучше несменяемой власти. То есть кто-то ругает то, что у нас постоянно одних выгоняют, других приводят, лучше пусть будет так, чем будет монополизация власти в одних руках.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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