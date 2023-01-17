Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Голоса

«Без принятия закона об импичменте как законно можно сменить власть?»

Здание президентской администрации (иллюстративное фото)

Абхазская ветеранская общественная организация «Аруаа» обратилась с заявлением к депутатам парламента с призывом безотлагательно принять закон «Об импичменте президента». «Эхо Кавказа» поинтересовалось у местных жителей, как они относятся к этому предложению.

– Ветеранская организация «Аруаа» призывает парламент Абхазии принять закон об импичменте президенту. Как вы к этому относитесь?

Григорий Лацужба: Это нормальное явление – импичмент президенту, потому что это одна из форм предохранения от каких-то действий, которые не подходят нашему обществу, и когда президент, скажем, начинает вести политику, которая не соответствует государству. То есть это, я думаю, инструмент, который может остановить эти процессы. И ничего плохого в этом я не вижу. То есть это не конкретно к конкретному президенту относится, а вообще к любым остальным президентам, которые будут в последующем баллотироваться и, соответственно, находиться на должности. Я думаю, что это цивилизованная форма.

Embed
«Без принятия закона об импичменте как законно можно сменить власть?»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:03:45 0:00
Скачать

Аслан Хагуш: Вполне положительно, потому что если президент вносит поправки о роспуске парламента, то почему бы не принять закон об импичменте? Тогда у нас не будет проблем со сменой власти. Сколько уже этих смен т. н. власти, они уже поперек горла. Нужно решать это законным путем. А без принятия закона об импичменте как законно можно сменить власть, если власть недееспособная, допустим, к примеру? Поэтому лично я – «за».

Владимир Попов, руководитель Ассоциации по правовой и социальной защите соотечественников: Надо начинать все-таки с себя. Недоверие надо ставить себе в первую очередь. Каждому из нас надо с утра свою планету убирать. Утром наш соотечественник должен вставать и думать, как лучше сделать нашей стране.

– Все-таки как вы относитесь к призыву «Аруаа» принять закон об импичменте президенту?

Владимир Попов: Чтобы принять закон об импичменте, надо понимать, он сегодня востребован или мы можем конструктивно работать, пока начало года? У нас год юбилейный, война происходит, мы все знаем, где. На переправе коней не меняют. Надо исправлять каждый на своем месте, как дальше нам правильно жить. Я считаю, что на сегодня это неправильно.

Тенгиз Агрба: Я положительно к этому отношусь, и, естественно, должна быть какая-то процедура, как президента отстранить от должности в случае нарушений каких-то. Я вообще не понимаю, как кто-то может быть против такого закона, потому что иначе как это решать? Абсолютно очевидно, что такой закон нужен. Я уже для себя точно знаю, неважно, кто будет президентом в будущем, я не буду никого поддерживать, если первым своим главным пунктом не будет ограничений самой власти президента, потому что это давно уже назрело, иначе все это превратится в то же самое, кого бы не привели.

Аслан Аршба: В прикладном плане не верю, что это технически возможно с нынешним парламентом, потому что он слишком лоялен нынешнему президенту, но Абхазия – страна возможностей, и возможно в ней все что угодно, поэтому не зарекаемся. Сам по себе импичмент не несет в себе ничего хорошего или плохого по умолчанию. Важны будут те шаги, которые должны последовать за ним, и невесело, что у нас очередной, уже который по счету президент рискует не досидеть свой срок до конца. Но, в любом случае, любая смена власти лучше несменяемой власти. То есть кто-то ругает то, что у нас постоянно одних выгоняют, других приводят, лучше пусть будет так, чем будет монополизация власти в одних руках.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG