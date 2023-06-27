Неожиданное и не самое приятное зрелище предстало на днях некоторым купальщикам в нескольких местах пляжей на берегу Сухумской морской бухты, а затем, на видео, и подписчикам ряда телеграм-каналов – прибитые волнами к берегу мертвые туши крупных поросят и теленка.

Вчера вечером его увидели зрители и в репортаже Абхазского телевидения. Главный санитарный врач республики Алла Беляева успокоила в ходе его людей: туши не успели разложиться, сотрудники Спецавтохозяйства оперативно выловили их, вывезли и утилизировали. Сельхозживотные были унесены в море разлившимися реками или какой-то одной рекой в Абхазии, и после их гибели прошло не более суток. И добавила, что вечером в понедельник станут известны результаты проведенного после этого СЭС анализа морской воды на наличие в ней болезнетворных микроорганизмов.

Сегодня утром «Эхо Кавказа» связалось с Беляевой, и, конечно же, первым делом мы поинтересовались результатами этого анализа. Алла Ивановна сказала:

«Болезнетворных бактерий и вирусов не обнаружено.

– Ну, вот эти пять поросят, теленок, еще, говорят, собака какая-то была… На моей памяти, по крайней мере, не было такого, чтобы выносило в море тела домашних животных.

– Наши реки что только в море не выносят!

– Вы вчера сказали, что невозможно определить, из какой это реки вынесло.

– Ну, а как определишь?

– Ну да… Просто там, наверное, где локально были сильные дожди и сели…

– Где были сильные дожди… Ну, вот сегодня посмотрите на море – все море желтое, прибрежная часть. Сегодня ночью была гроза, большие дожди прошли, значит, речки выбросили много воды. Кто-то, может, не успел убежать от такой речки, но это другой вопрос.

– Ну, вот это явление с тушами было, насколько я слышал, где-то в районе бывшего кафе «Эльбрус», в центре города…

– Да, в районе кафе «Синяя птица» и на Маяке.

– На Маяке тоже было?

– На Маяке тоже было, поэтому можно предположить, что где-то это с гумистинской стороны шло.

– А я купался, между прочим, в прошлое воскресенье, позавчера, тоже на Маяке, открыл купальный сезон. Не знал, что где-то там тоже эти поросята плавали чуть раньше.

– Если верить нашему населению, то где-то в Эшере мелкую ферму притопило. Но это слухи.

– Вот вы еще советовали, что в устьях рек купаться не стоит.

– Да, мало того, что в устьях рек купаться опасно из-за водоворотов… Помните, несколько лет назад двое подростков утонуло…

– Это где река Кяласур впадает в море.

– Да. И в остальных устьях рек сохраняется та же опасность. Ну, и плюс реки наши выносят что хочешь. Когда чистили в очередной раз русло речки Адзапш в Сухуме, оттуда вытаскивали холодильники, машины стиральные и даже диван. (Смех). Вот те речки, по берегам которых живут люди, у нас осень сильно страдают. Я не знаю уже, как довести до людей, что нельзя бросать в речку всякий мусор».

Алле Беляевой пришлось опровергать странную версию, придуманную в народе, что эти свиные души – последствия прорыва плотины Каховской ГЭС и затопления большой территории в низовьях Днепра. Она говорит:

«Почему-то предположили, что эти свиньи приплыли к нам оттуда. Две недели назад произошла катастрофа, жаркая погода стоит… Ну, во что должны были превратиться эти несчастные свиные туши, тем более, пока они по морю плыли. Вы представляете, во что бы это превратилось?

– И еще. Я слышал где-то такую информацию… В Одессе, кажется, были замеры… что вода стала в Черном море более пресной после прорыва плотины Каховской ГЭС. Но до нас это, наверное, не дойдет?

– Нет. Течения морские там идут так… можно карту течений посмотреть в интернете… в другую от нас сторону, в сторону Болгарии.

– Но это опреснение, наверное, ненадолго, и море вернется к прежнему уровню солености?

– Конечно. Смотрите, опреснение произошло потому, что за короткий промежуток времени вылилась в море большая масса воды. Так и так Днепр туда впадал, но за счет того, что в водохранилище скопилось несколько миллионов тонн воды, все это быстро пошло в море. Вернется все к постоянным цифрам, но на это нужно время».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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