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«Великая страна под боком если лопнет, от маленького осколка мы просто погибнем»

Иллюстративное фото

«Эхо Кавказа» поинтересовалось, как жители Абхазии оценили реакцию властей республики на ситуацию с Пригожиным в России.

Как вы оцениваете реакцию абхазских властей на ситуацию с Пригожиным?

Аслан Кобахия: Любой другой президент то же самое бы сделал, проявил лояльность России, выразил свои союзнические позиции.

Было экстренное заседание парламента Абхазии. Парламент также сделал заявление.

Аслан Кобахия: В соседнем государстве была плохая ситуация. Я считаю, что действия властей на тот момент были адекватными ситуации. Это стандартные вещи, при любом президенте или при любом правительстве которые должна делать абхазская власть. Ничего сверхъестественного в их действиях или противоправного, или антиабхазского я не заметил. Они просто делали свое дело. Президент где-то, я не знаю, откуда он заявил – заявил. Вице-президент провел встречу с силовиками, призвали к бдительности, правильно, потому что великая страна под боком если лопнет, от маленького осколка мы просто погибнем. Это надо понимать.

Владимир Попов: Естественная реакция. Нас признали, признали при Дмитрии Медведеве, Владимире Путине. Мы должны быть признательны. Мы сильно не вникаем в политику другого государства. То, что произошло, конечно, это вне конституции. Тут много подводных камней, непонятных нам. У нас не совсем много информации, нам много чего непонятно. Но реакция наших властей – она понятная. Мы в рамках Конституции России и в рамках Конституции Абхазии.

Денис Соломко: Я считаю, что не нужно быть святым больше, чем Папа Римский. Мне кажется, что чуть-чуть сгустили краски в этом плане, я имею в виду в этом плане – другое государство, пусть даже союзническое – не нужно так сгущать краски. Тем более что мы видели, что население абсолютно адекватно, спокойно реагирует. Да, там какой-то внутренний конфликт, о котором мы плохо осведомлены, поэтому я думаю, что заявления МИДа было бы достаточно. Тем более что и граждане Абхазии – мудрые люди, и никто бы никуда не стал вмешиваться. Никто и не хотел, чтобы это дело продолжалось, никто бы не стал подливать масла в огонь. Поэтому лично мне показалась, что вся эта реакция чрезмерная. Если есть какие-то опасения по поводу наших восточных соседей, то тут просто нужно приводить свои силы в боевую готовность, объявлять какие-то уровни безопасности и действовать на упреждение.

Ричард Чкадуа: Реакция властей своевременная и адекватная. Все взвешенно и грамотно было со стороны нашего правительства и парламента, и Совбеза тоже. Все довольно-таки грамотно. Так и должно быть, реакция должна быть быстрой и выверенной, точной, как и произошло.

Рамиль Ажиба: Оцениваю положительно. И заявление парламента, и заявление руководства Абхазии оцениваю положительно, потому что Россия является нашим союзником, и мы должны ее поддерживать. И саму Российскую Федерацию, и ее народ, и законно избранную власть, президента России Владимира Путина. Помимо всей этой политической составляющей, есть еще и человеческие отношения. Если дружишь с человеком, значит, ты должен идти до конца с ним.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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