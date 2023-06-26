Все последние дни, начиная с субботы 24 июня, в абхазском сегменте социальных сетей внутренняя повестка почти полностью была вытеснена российской, связанной с так называемым вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Один из активистов абхазского сегмента «Фейсбука» в эти дни написал короткий комментарий: «Это было сильнее Фороса», имея в виду августовский 1991 года путч ГКЧП. Это вызвало у некоторых наблюдателей недоумение: ну, как, мол, можно сравнивать поистине судьбоносное для СССР и всего мира событие, когда планета замерла в ожидании, в какую сторону двинется огромная супердержава, и «взбрык» такого мутного, с уголовным прошлым персонажа, как основатель и предводитель «Вагнера» бизнесмен Пригожин. Но, возможно, интернет-комментатор имел в виду то, что 32 года назад не было такого противостояния воинских частей, не было сбитых самолета, вертолетов, 15 погибших военных, в основном летчиков…

Что, несомненно, объединяло эти столь разные мятежи, так это возможность для наблюдателя отследить, как на протяжении нескольких суток меняются оценки, их акценты, стилистика высказываний одних и тех людей. Нынче этой возможности, в огромной степени ее расширив, способствовали, конечно, интернет и соцсети.

Обратимся в хронологическом порядке к реагированию на происходившие события. «Вагнеровцы», как известно, начали свой рейд к Ростову-на-Дону и дальше на север во второй половине 23 июня, но информация о нем в публичном пространстве широко распространилась только 24-го.

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с заявлением:

«В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка. Убежден, что благодаря решительности и мудрости президента Владимира Путина, события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации. Республика Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией».

Аслан Бжания призвал всех граждан Республики Абхазия, в том числе находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях.



Парламент 24 июня на внеочередном заседании сессии также выступил с аналогичным заявлением в связи с ситуацией в России:

«Уверены, что попытка вооруженного мятежа недопустима. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поддерживает курс руководства Российской Федерации во главе с президентом В. В. Путиным. Убеждены, что будут предприняты все необходимые меры по стабилизации обстановки и недопущению посягательств на Конституционный строй. Республика Абхазия всегда была и остается союзником и стратегическим партнером Российской Федерации и будет поддерживать действия руководства Российской Федерации, направленные на обеспечение стабильности в стране и безопасности народа России».

Парламент также обратился с призывом к гражданам Абхазии, находящимся на территории РФ и в зоне проведения СВО, соблюдать законы Российской Федерации и установленный порядок.

Посыпались сообщения о том, что личный состав МВД, подразделения ГСО переведен на усиленный режим несения службы, заявления других представителей властных структур. Характерно, что до всего этого было много возмущений в соцсетях молчанием власти, а после этих сообщений кое-кто съязвил, что властные структуры проявили слишком много суетливости и излишней озабоченности.

Из партий и общественных организаций Абхазии успело откликнуться обращением своего высшего совета РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруа»:

«Дорогие соотечественники! Мы с тревогой следим за событиями в Ростове-на-Дону и надеемся, что все подчинятся приказам главнокомандующего. Это внутреннее дело России. Также это связано с будущим мирной Абхазии, и ради великой страны – России и стабильной суверенной Абхазии мы обращаемся ко всем оппозиционным и провластным политическим партиям и организациям, ко всем гражданам, на время оставить все споры и разногласия и совместно принять меры по защите страны в случае обострения ситуации. У нас одна Родина, и мы должны все вместе беречь нашу Апсны!»

Такая позиция доминировала и в абхазском сегменте соцсетей. Но там встречался и разнобой. Приведу несколько интернет-высказываний, появившихся в течение субботы до того, как Пригожин заявил, что колонны ЧВК, не дошедшие, по его словам, двухсот километров до Москвы, причем без потерь, разворачиваются назад, в полевые лагеря:

«В трудное время надо быть сплоченными. Слава Путину, слава России!»;

«Это чистое предательство. Слишком высоко подняли Пригожина, зазвездился, не видит берегов»;

«Надо отдать должное большому другу абхазского народа Сергею Шойгу. Но время пришло, и послужной список хороший, и на пенсии достойно поживет!»;

«Лучше разогнал бы (Путин) своих зажравшихся генералов!»;

«Когда государственная машина кормит свой народ ложью, рано или поздно происходят вот такие вот вещи. Так было везде, в разных государствах, просто это вопрос времени. Видимо, и в России настало это время, когда кому-то все это надоело – вранье, коррупция и тому подобное!»;

«Все началось гораздо раньше – 24 февраля 2022 года».

Среди авторов последних альтернативных мнений, возможно, были и анонимы под никами с абхазскими именами и фамилиями, но были и реальные достаточно известные в обществе люди. За прошедшие с начала российской СВО год и четыре месяца на ее тему в абхазском сегменте соцсетей высказывался постоянно лишь ряд активных болельщиков за российскую армию, но сейчас, как видим, и другие мнения зазвучали.

Но вот около восьми вечера хлынули сообщения о свертывании «марша справедливости» после долгих переговоров Пригожина с Александром Лукашенко. Первыми, как и следовало ожидать, раздались восклицания упомянутых болельщиков:

«Ай да Батька! Силен! Такую бучу разрулил! Разума и терпения всем!»;

Но были и другие мнения:

«Да ладно, это сам Пригожин что-то свое мутит. Не было бы Батьки, кто-то другой роль переговорщика сыграл !»;

«И все-таки вся ситуация оказалась комбинацией Путина. Иначе этого быть не могло. Да и Пригожин и вся его деятельность целиком завязаны были на Путине!»

И, конечно, многие в абхазском обществе внимательно отслеживали реакцию на события в России в соседней Грузии. К этой теме постоянно обращались абхазские телеграм-каналы. Как известно, президент этой страны Саломе Зурабишвили мгновенно заявила:

«Я вынуждена публично призвать премьер-министра немедленно созвать Совет безопасности. Необходимо обсудить несколько важных вопросов, а времени остается мало».

Правда, один из названных ею пунктов звучал вполне миролюбиво: «Нельзя допустить, чтобы в Абхазии и Южной Осетии разжигались неуместные страхи среди населения. Грузия не собирается возвращать территории силой…».

Но в Абхазии обратили внимание и на слова лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который заявил, что 24 июня представители грузинской оппозиции вместе с президентом страны Саломе Зурабишвили проявили свое главное намерение – ввязать Грузию в войну, открыв «второй фронт». И добавил:

«Мы можем легко поднять посты в Facebook, заявления о восстановлении территориальной целостности в связи с теми процессами, которые развернулись вчера. Ряд заявлений содержал призыв войти в Абхазию и Цхинвальский регион. Это и есть лицо этих людей. Когда мы заявляем, что цель их – ввязать страну в войну, открыть «второй фронт», – все это еще раз нашло подтверждение в их оговорках, которые они столько времени таили в сердцах».

Кто-то из абхазских интернет-комментаторов отреагировал:

«Госпожа Зурабишвили! У нас нет паники, но порох держим сухим».

Сегодня я связался с нашим постоянным экспертом Нугзаром Агрба. И неслучайно именно с ним. Ведь как раз ему принадлежит процитированный в начале данной публикации интернет-комментарий: «Это было сильнее Фороса». И вот как он сам объяснил эти свои слова:

«А это намек на то, что какая-то игра происходит. Форосовские дела я помню, когда Михаил Горбачев в дурачка как бы играл. Типа заговора в кавычках. Но тут армия была поднята, отмобилизованные части, 25 тысяч человек».

Но какой тут был смысл в каком-то спектакле для Путина? Данная конспирологическая версия, кстати, быстро распространилась не только в Абхазии, но и в России. Но когда мы с Агрба начали обсуждать самые ходовые версии произошедшего, то он склонился к той, что дает российский военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, Пригожин в своем противостоянии с руководством Минобороны РФ пошел на крайнюю меру, подняв военный бунт. И рассчитывал он на то, что его поддержат другие воинские части, где есть критично настроенные к нынешнему военному руководству, а также народ. По крайней мере, в Ростове-на-Дону, где традиционно сильны оппозиционные настроения и этакая вольная Фронда. Однако руководитель» «Вагнера» после начала марша на Москву стал понимать, что его отряды оказываются в «трагическом одиночестве», присоединиться к ним никто не спешит. И, скорее всего, в этой ситуации Пригожин лихорадочно начал искать выход из тупика. В общем, можно сказать, что у него проявилось в какой-то момент нечто вроде мании величия…

На вопрос же, как он оценивает реакцию Сухума, Агрба ответил:

«Надо, конечно, стратегического партнера поддерживать. Это безусловно. Но меня смутили те заявления, которые сделали президент и парламент. Первая часть очень хорошая. А вот вторая часть – обращение к соотечественникам, которые проживают в Российской Федерации… Ради бога, ведите себя, мол, законопослушно, никуда не вступайте и прочее, и прочее… Что за глупость! Как будто там есть абхазцы, которые могут примкнуть к ЧВК «Вагнер». Абхазцы в этом плане такие ошибки не сделают. Пассаж лишний, он вообще не нужный. Но это у президента прозвучало и у парламентариев. Насколько я знаю, там были споры. Предлагали не писать об этом, но они написали».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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