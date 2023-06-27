Евгений Пригожин воспользовался гостеприимством Александра Лукашенко. Но белорусский лидер не намерен содержать основателя ЧВК «Вагнер» или его бойцов. Напротив, рассчитывает извлечь из вынужденного пребывания Пригожина и его командиров на территории Беларуси пользу для себя. При этом Владимир Путин дал понять: он ничего не простил и месть может быть не за горами.

Евгений Пригожин объявился в Беларуси. Частный самолет, который связывают с основателем ЧВК «Вагнер», совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Информацию о прибытии в страну главного «музыканта» подтвердил Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, он обещал помочь Пригожину «перекантоваться какое-то время». Но при этом Лукашенко особо подчеркнул: за собственный счет. При этом не без выгоды для самого Александра Григорьевича:

«Много разговоров и болтовни – Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что наш подход к этому – прагматичный. Если их командиры, как и вы, и я думали, придут к нам и помогут нам своим опытом... на передовой, это же штурмовые части, скажут нам, что сейчас важно. Путин сказал мне на днях, что контрбатарейная борьба, он говорит, невозможно без этого. Дроны. Они все это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. Тем не менее мы будем встречаться с ними, и нам нужно будет просить их настойчиво, пока они ничем другим не занимаются, чтобы их командиры встретились с нашими на полигонах, показали, объяснили. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять».

Накануне российский президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что в Беларусь могут уехать и те наемники, которые не захотят подписать контракт с Минобороны России, и продолжить военную службу:

«Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку».

Впрочем, по словам Александра Лукашенко, несмотря на появившиеся в сети сообщения, лагеря для размещения бойцов «Вагнера» на территории Беларуси не строятся. Но белорусский лидер не исключил такой возможности в будущем.

Не подтверждает строительство полевых лагерей на территории соседней страны и Украина. В пограничной службе страны подчеркнули, что внимательно следят за этим.

При этом Владимир Путин после отъезда Евгения Пригожина проявил несвойственную ему медийную активность. Российский президент успел еще раз обратиться к нации, встретиться с руководителями силового блока и дважды с военнослужащими Минобороны. Интересно, что присутствовавший на встрече глава военного ведомства Сергей Шойгу был в гражданском костюме и выглядел мрачно. Президент же везде старался убедить россиян: произошедшее в выходные показало не слабость, а нежелание руководства страны развязать кровопролитие:

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».

Владимир Путин постарался убедить сограждан, что если бы не он, мятеж Пригожина мог бы обернуться для России поражением в войне с Украиной:

«Еще раз хочу подчеркнуть: хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать, но ничего не получается и, надеюсь, ничего не получится, даже уверен в этом. Но точно совершенно – воспользовались бы. Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них, были бы утрачены».

Из выступлений российского президента также можно сделать вывод – прекращение уголовного дела в отношении Евгения Пригожина и его беспрепятственный отъезд в Беларусь вовсе не означает, что Владимир Путин простил вдохновителя мятежа. Президент раскрыл схемы финансирования самого ЧВК и намекнул, что лично Пригожин дополнительно зарабатывал на своих бойцах огромные суммы:

«Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. При этом собственник, компания «Конкорд», – при всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, – за год собственник, компания «Конкорд», через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 миллиардов рублей. Содержание полностью взяло на себя государство, а часть этой всей группы, эта компания «Конкорд» в это же самое время заработала 80 миллиардов рублей. Но надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться».

И эти последние слова Путина дают российским следственным органам пространство для маневра. Прекращение одного уголовного дела вовсе не отменяет возможность завести новое, уже не подпадающее под какие-либо гарантии президента.

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