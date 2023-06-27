На одного из основателей оппозиционного ТВ «Формула» совершено нападение

На одного из основателей грузинского оппозиционного телеканала «Формула» Мишу Мшвилдадзе совершено нападение. Неизвестный человек расправился с оппонентом власти физически, сообщает SOVA.

По словам Мшвилдадзе, его ударили кулаком в лицо, после чего он упал на землю и до того, как ему удалось подняться, нападающий продолжил физическую расправу. По словам основателя оппозиционного телеканала, на территории установлены камеры, которые могли зафиксировать инцидент.

На месте работают представители МВД Грузии.

«Неизвестный человек напал на меня у входа в магазин «Карфур». В ушах у меня были наушники, я даже не услышал, обратился ли он ко мне ранее. Я просто прошел мимо него, стояли два человека, я не обратил внимания, думаю, один из них погнался за мной и прямо у входа он ударил кулаком в лицо.

Потом я споткнулся о ступеньку и упал, попытался подняться - не удалось, и вот он сзади пытался продолжать наносить удар за ударом. У входа камера есть - вижу. И внутри супермаркета тоже будут камеры… Они убежали потому, что потом на улицу вышла охрана. Это длилось приблизительно 15-20 секунд, пока он пытался бить. Окрики, которые я услышал, когда я снял наушники, - он упомянул Патриарха - что-то вроде «Как ты смеешь бранить патриарха» или что-то в этом роде», - заявил Миша Мшвилдадзе.