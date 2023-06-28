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Югоосетинский президент представил новую кандидатуру на пост генпрокурора

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Григория Собаева на должность генерального прокурора.

У 42-летнего Собаева есть опыт работы в военной прокуратуре, Цхинвальском городском суде, министерстве обороны. С сентября 2022 года он руководил цхинвальской прокуратурой.

Как пишет агентство «Рес», югоосетинский парламент намерен рассмотреть кандидатуру Собаева на пост генпрокурора до ухода на каникулы.

Напомним, что в 2022 году Алан Гаглоев представил кандидатуру 65-летнего Сослана Бетеева на пост генпрокурора, однако депутаты её не рассмотрели. Согласно закону «О прокуратуре», «предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах прокуратуры – 60 лет».

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