Югоосетинский президент представил новую кандидатуру на пост генпрокурора

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Григория Собаева на должность генерального прокурора.

У 42-летнего Собаева есть опыт работы в военной прокуратуре, Цхинвальском городском суде, министерстве обороны. С сентября 2022 года он руководил цхинвальской прокуратурой.

Как пишет агентство «Рес», югоосетинский парламент намерен рассмотреть кандидатуру Собаева на пост генпрокурора до ухода на каникулы.

Напомним, что в 2022 году Алан Гаглоев представил кандидатуру 65-летнего Сослана Бетеева на пост генпрокурора, однако депутаты её не рассмотрели. Согласно закону «О прокуратуре», «предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах прокуратуры – 60 лет».