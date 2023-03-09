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Почему пустует кресло югоосетинского генпрокурора?

Мурат Гукемухов

25 ноября президент Гаглоев представил парламенту кандидатуру Сослана Бетеева на пост генерального прокурора республики, но она до сих пор не рассмотрена депутатами.

Оговорюсь сразу: закон не предусматривает временных ограничений на рассмотрение кандидатуры, но затягивание с назначением крайне негативно сказывается и на надзорном ведомстве, и на имидже нового руководства.

Для прокурорских – это ситуация неопределенности. Понятно, что никто не станет брать на себя ответственность в ранге исполняющего обязанности генпрокурора, никакой «важняк» не станет раскручивать сложные дела, преодолевать противодействие влиятельных фигурантов, не будучи уверенным, что за ним поддержка руководителей ведомства.

В результате расследования наиболее значимых для югоосетинского общества и для репутации новой власти уголовных дел повисли в воздухе, то же дело Джабиева, например. Между тем процессуальные сроки расследования по этим делам истекают…

Отчего все так затянулось? Давайте разбираться.

Еще до представления кандидатуры на пост генпрокурора начались консультации между администрацией президента и группой депутатов из бывшей оппозиции – тех, кто поддержал Гаглоева во время избирательной кампании.

После выборов у них сложился непривычный для Южной Осетии политический статус – они явно не часть правящей команды. Скорее ее партнеры, заинтересованные в том, чтобы избиратель не был разочарован президентом, которого депутаты поддержали сами и призывали поддержать своих сторонников. В этом смысле они не готовы нести репутационные потери из-за ошибок или сомнительных решений правительства, но при этом понимают, что в глазах избирателей несут часть своей ответственности за поступки действующей власти.

Отсюда и трения в кулуарах: депутаты постоянно пытаются одергивать, исполнители раздражаются. Хотя не искрит, все понимают, что противников в этой истории нет, во всяком случае, пока до этого не дошло.

Это отступление для ясности, продолжим дальше.

Консультации не касались кандидатуры на должность генпрокурора. Они были посвящены поправкам к закону «О прокуратуре» в части, касающейся процедуры его отстранения от должности. Депутаты настаивали, чтобы президент поделился с парламентом правом отправлять генпрокурора в отставку: по итогам года, если его работа будет признана неудовлетворительной, и в любое время, если он будет уличен в нарушении присяги. Как отмечают старожилы югоосетинского политического поля, принципиально новое в этом предложении – увольнять за нарушение присяги.

Что до увольнения по итогам года, изначально так и было прописано в законе «О прокуратуре», пока генпрокурор (в бытность Эдуарда Кокойты) Таймураз Хугаев, желая укрепить свои позиции, не пролоббировал изменения в законодательство. Согласно этим поправкам, генпрокурор более не отчитывается ежегодно перед парламентом, как прочие министры, а лишь представляет им доклад по итогам года. Разница очевидна: отчет о работе ведомства предполагает оценку депутатов, они могут признать ее неудовлетворительной со всеми вытекающими для генпрокурора последствиями. В то время как доклад – это в общем-то формальное признание депутатского права поинтересоваться состоянием дел в прокуратуре.

Согласно поправкам, президент становился единственным должностным лицом, кто имел право ставить вопрос о досрочной отставке генпрокурора.

В 2021 году эта история привела к затяжному политическому кризису. После убийства Инала Джабиева на допросе в МВД депутаты потребовали отставки генпрокурора Джагаева как ответственного за произошедшее. Президент Бибилов тогда им отказал, указав, что депутаты не могут от него ничего требовать. В ответ оппозиция объявила бойкот, почти четыре месяца парламент не мог собраться из-за отсутствия кворума. Три месяца в республике продолжались акции протеста с требованием отставки генпрокурора. Одним из тех, кто возглавлял эти акции, был в ту пору лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

Теперь оппозиция и власть поменялись местами, пришло время Гаглоеву и поддержавшим его депутатам выполнять собственные требования. Это вопрос политического будущего всех участников протестов. Депутаты предлагали процедуру, по которой парламент по решению простого большинства выходит с предложением к президенту о досрочной отставке, а глава республики принимает решение.

Гаглоев ответил на это встречными предложением – депутаты могут рассмотреть вопрос сами без участия президента и отправить генпрокурора в отставку, но лишь двумя третями голосов, а не простым большинством, как предложили депутаты-партнеры. В этом как будто чувствуются опасения президента, что генпрокурор окажется слишком уязвимым, желание защитить одну из ключевых фигур в своей команде. Депутаты же указывают, что невозможно будет собрать две трети голосов в ситуации, когда, например, президент не желает отставки генерального прокурора.

Ни при одном президенте такого еще не было. У Анатолия Бибилова было простое большинство в парламенте, но он не мог собрать кворум и провести сессию из-за бойкота оппозиционного меньшинства. Леониду Тибилову было достаточно пропрезидентского меньшинства, чтобы срывать сессии и таким образом блокировать инициативы оппозиционного большинства.

Иными словами, если принимать решение двумя третями, подотчетность главы надзорного ведомства парламенту становится пустой формальностью.

Есть в этой истории еще один нюанс: количество голосов (простое большинство или два трети), необходимых для принятия решений по тем или иным вопросам, определяет Конституция. Соответственно, чтобы провести поправки в том виде, в котором предлагает Гаглоев, необходимо вносить изменения в Конституцию. Для этого также необходимо согласие двух третей депутатского корпуса. Боюсь, у Гаглоева нет двух третей в парламенте.

По мнению наблюдателей, в этих разночтениях и состоит причина затягивания обсуждения кандидатуры Сослана Бетеева в парламенте. Стороны пытаются соблюсти логику назначения: сначала определить все нюансы его служебного положения, а затем уже назначать кандидата.

Между тем прошло три с половиной месяца, кандидатура уже с бородой, и это плохо, потому что чем больше времени проходит, тем больше в ней находят оппоненты недостатков и причин для отказа. Вопрос уже не в том, чтобы подобрать идеальную кандидатуру, а в том, чтобы назначить хотя бы кого-нибудь…

Кроме того, подобное затягивание вопроса вызывает у общества сомнения в способности коллектива победителей находить компромиссы, принимать совместные решения в приемлемые для власти сроки. Почти год прошел с инаугурации Гаглоева, а генпрокурор до сих пор не назначен. Как будто его избирали не на пять лет, а на двадцать?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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