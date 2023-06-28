Армянская сторона сообщила о гибели четырех военных в Карабахе

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о ночном обстреле Азербайджаном армянских позиций в Мартуни и Мартакерте. С армянской стороны погибли четверо военнослужащих. Сообщается, что Вооруженные силы Азербайджана использовали артиллерийские средства и беспилотники.

27 июня вечером Азербайджан заявил об обстреле из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в Агдамском районе. По информации Баку, ранение получил азербайджанский военнослужащий.

Информацию об обстреле азербайджанских позиций опровергли карабахские власти. Они уверены, что министерство обороны Азербайджана, «распространяя ложное сообщение о ранении азербайджанского военнослужащего огнем с армянской стороны, создало информационную базу для очередной провокации».

Отметим, что напряженность в зоне нагорного-карабахского конфликта происходит на фоне начавшихся в США переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Напомним, что одним из требований Баку в переговорах с Ереваном является расформирование карабахской Армии обороны.