Арвеладзе сыграет в матче в поддержку Украины, Каладзе – нет

Бывшего футболиста киевского «Динамо» и итальянского «Милана», мэра Тбилиси и одного из лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе не пригласили на благотворительный поединок в поддержку Украины (Game 4 Ukraine), который пройдет в Лондоне. Информацию подтвердил сам Каладзе в разговоре с журналистами, добавив, что давно не принимал участие в подобных матчах.

Ранее СМИ сообщили, что в матче сыграет другой знаменитый экс-игрок сборной Грузии – Шота Арвеладзе.

«Если бы у меня была возможность, в плане времени, почему бы и нет», – сказал Каха Каладзе, которого в соцсетях часто критикуют за недостаточную поддержку Украины.

В поединке, который пройдет на лондонском стадионе Stamford Bridge, сыграют команды лидеров сборной Украины разных поколений – Андрея Шевченко и Александра Зинченко. Шевченко – бывший одноклубник Каладзе по «Динамо» и «Милану».

В поединке в поддержку Украины примут участие звезды мирового футбола, в том числе Йенс Леманн, Жерар Пике, Робби Кин, Фабио Каннаваро, Лука Тони, Джанфранко Дзола, Кларенс Зеедорф и Самюэль Этоо.

Вырученные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного в результате обстрелов российскими войсками в марте 2022 года.