Глава абхазского МВД предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из РФ

Новый министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать машины с российскими номерами без веских причин.

«Ради просто проверки документов останавливать автомобили туристов из России не нужно. Если есть нарушение, принимайте меры, но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что имеют место поборы и непонятные какие-то вещи», – сказал он на выездном совещании в Гудаутском РОВД.

Киут также заявил, что намерен лично контролировать выполнение этого поручения, пишет «Интерфакс».

Роберт Киут возглавил МВД 13 июня. Ранее он занимал должность председателя Службы Государственной безопасности.