В Цхинвали решили применять оружие против грузинских дронов

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия смогут применять оружие против грузинских дронов.

В частности, югоосетинский Кабмин внес изменения в порядок применения оружия и боевой техники при осуществлении охраны де-факто границы. Согласно новому документу, силовики теперь смогут применять оружие в отношении беспилотных летательных аппаратов «для пресечения попыток нарушения границы».

С соответствующим докладом на заседании правительства выступил руководитель погранслужбы КГБ Валерий Алиханты.

«В настоящее время все больший спектр применения как в гражданской, так и в военной сфере находят беспилотные летательные аппараты. Госграница Южной Осетии с Грузией не является исключением, о чем свидетельствуют участившиеся случаи применения беспилотных летательных аппаратов сопредельным государством», – сказал Алиханты.

По информации агентства «Рес», югоосетинский Кабмин единогласно одобрил предложенные изменения.