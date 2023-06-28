Алан Гаглоев представил парламенту Южной Осетии новую кандидатуру на должность генпрокурора – 43-летнего прокурора Цхинвала Григория Собаева. Ожидается, что она будет рассмотрена депутатами еще до парламентских каникул. Предложенную в ноябре прошлого года кандидатуру Сослана Бетеева Гаглоев отозвал. Чем известен Собаев в югоосетинском обществе?

У президента новая кандидатура на пост генпрокурора – 43-летний уроженец республики Григорий Собаев. Выпускник югоосетинского юрфака. Служил в миротворцах, затем в военной прокуратуре, в милиции, потом снова в прокуратуре, где дослужился до «важняка» по преступлениям коррупционной направленности. С 2013 по 2018 год носил мантию судьи Цхинвальского горсуда, потому ушел на службу в Минобороны. С 2022 года вернулся в правоохранительную систему прокурором города Цхинвала.

По мнению собеседников «Эха Кавказа», это странный выбор после такой длительной подготовки к этому кадровому решению, длившемуся больше года. Сначала было впечатление, что искали генпрокурора со стороны, профессионала, способного внушить избирателю надежду на качественные изменения в ведомстве. Все-таки львиная доля недовольства избирателей прежним руководством была связана именно с работой Генеральной прокуратуры.

Здесь напрашивается аналогия с назначением Виталия Джиоева председателем Верховного суда, одобренного общественным мнением как действительно удачное кадровое решение. От президента ждали чего-то подобного и, собственно, этим оправдывали затянувшийся подбор претендента.

В ноябре прошлого года вроде бы нашли подходящего кандидата в Северной Осетии – 65-лентнего Сослана Бетеева. Под него даже хотели изменить законодательство по российскому примеру, чтобы обойти возрастной ценз – по югоосетинскому закону «О прокуратуре» нельзя назначать генпрокурором человека, достигшего 60-летнего возраста. Это назначение почему-то затянулось… В конечном счете, президент кандидатуру Бетеева отозвал и предложил новую.

Но вопрос остался: как этот шаг коррелируется с посланием Алана Гаглоева народу и парламенту Южной Осетии, в частности, к этому его фрагменту:

«….Подчеркну, что успокоение ситуации не означает, что мы забыли о тех, кто дестабилизировал ее, совершая должностные преступления. В рамках закона мы обеспечим доведение расследования убийства Инала Джабиева до конца, как и еще ряда преступлений, явившихся следствием деградации органов прокуратуры и МВД, до которой их довели прежние руководители. В отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела и ведется расследование. Не скрою, что нам тяжело даются эти шаги. У нас наблюдается крайняя нехватка профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. В короткие сроки восполнить этот пробел пока не удается. Но обещаю, что органы прокуратуры будут очищены от недостойных сотрудников и этот важнейший государственный орган будет выполнять функцию обеспечения законности в государстве».

По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, Григорий Собаев не производит впечатления человека, способного реформировать оскандалившееся ведомство:

«Впервые после череды условно прокуроров-тяжеловесов пришел плот от плоти свой цхинвальский человек, начинавший карьеру в государстве Алания, у которого есть очень любопытный, если судить по официальной справке о нем, перерыв аж в девять лет – с 2013 по 2022 год, когда он снова стал и.о. прокурора Цхинвала. То есть это явно человек с первого дня встроенный и, надо полагать, органично в местную прокурорскую систему. Я смею предположить, что, конечно же, он не может быть самостоятельной фигурой вследствие отсутствия пресловутого тяжелого веса. Понятно, что мы наблюдаем некий компромисс, и это будет фигура, которая, как раньше было принято говорить, «внимательно слушает советы старших товарищей».

– Иными словами, вы ничего не ждете от этого назначения?

– Ну чего ждать от нового генерального прокурора? Я так полагаю, что ничего особенного. С большой долей вероятности это классический сотрудник прокуратуры, подобный тем, кто, например, расследовал дело Инала Джабиева несколько лет назад. Здесь надо – подписали, там сказали – не заметили, тут пожурили – склонили голову и снова подписали. Это мое предположение, но с большой долей вероятности именно такая фигура, устраивающая нынешний политический бомонд Южной Осетии целиком и полностью, встала сейчас во главе республиканской прокуратуры».

Среди тех немногих респондентов «Эха Кавказа», кто имел возможность составить личное впечатление о кандидате в генпрокуроры, – гражданская активистка Тамара Меаракишвили.

Она сталкивалась с прокурором Цхинвала Сабаевым, когда закрывали ее уголовное дело и когда подавала заявления в прокуратуру на незаконные прослушки и публикации в социальных сетях похищенной в мессенджерах переписки. На Меаракишвили он произвел впечатление конформиста:

«По моему опыту общения с Григорием Собаевым, он явный конформист. Как я слышала, он поддерживает хорошие отношения с коллективом, с начальством, избегает ссор, каких-то острых углов. Его очень заботит личный комфорт. Наверное, неслучайно коллеги его называют «Гришик». У него практически нет врагов. Согласитесь, это странно для сотрудника прокуратуры и бывшего судьи – столько лет проработать и не нажить врагов. О его предстоящем назначении я слышала примерно два месяца назад, когда его назначили и.о. первого заместителя генпрокурора. Как тогда говорили, это была подготовка к назначению генпрокурором. Видимо, сейчас нужен именно такой человек. Честно говоря, Сергей Битиев (исполняющий и.о. генпрокурора – прим. «Эха Кавказа») как прокурор у меня вызывает больше симпатий. В нем чувствуется какая-то сила, характер, хотя после того, как он назначил прокурором Ленингорского района Давида Гурциева, я в нем разочаровалась. Но по мне лучше я буду ссориться с Битиевым, чем мириться с Собаевым».

По наблюдениям экспертов, назначение генпрокурора в парламенте пройдет без особых возражений. Отношение к кандидатуре ровное, он практически ни у кого не вызывает отторжения, хотя и каких-то больших надежд депутаты с ним не связывают.

На вопрос, в чем может быть мотивация этого кадрового решения, эксперты высказывают разные версии, но в целом они сводятся к следующему.

Решили все-таки не приглашать человека со стороны, а найти подходящую кандидатуру поблизости. Очевидно, назначение связано с уголовными делами, в которых фигурируют влиятельные в республике товарищи, бывшие и действующие чиновники высокого ранга. Поэтому здесь нужен человек, который проведет расследования по четко выверенной траектории: кого нужно зацепит, кого надо обойдет, чтобы не создавать конфликт «президент против всех».

То есть проведет контролируемое политическим руководством расследование.

В пользу этой версии, считают наблюдатели, талант кандидата быть послушным и прислушивающимся. Но при этом, отмечают они, очевидный минус – он никогда не производил впечатления бойца. Все-таки анонсированные президентом расследования предполагают прямой конфликт с местными тяжеловесами – с бывшими генпрокурором, министром внутренних дел, быть может, даже с экс-президентом.

Насколько Григорий Собаев готов к этой драке (если она вообще намечается)? Это, по мнению экспертов, большой вопрос.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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