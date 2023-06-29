В Батуми отменили концерт посетившей Москву Нуцы Бузаладзе

Концерт грузинской певицы Нуцы Бузаладзе, который должен был пройти 30 июня в батумском клубе Sphere, отменен. Об этом сообщили организаторы.

Напомним, что Бузаладзе раскритиковали в соцсетях из-за поездки в Москву. Там она выступила на частном мероприятии вместе с Сосо Павлиашвили и другими грузинскими исполнителями.

Радиостанция «Тбилиси» после этого приняла решение не пускать в эфир песни певицы. В клубе Sphere же заявили, что решение об отмене концерта – обоюдное.

«Нуца четко излагает свою позицию по отношению к России и категорически заявляет, что Россия – оккупант! Именно поэтому она долгое время отказывалась от предложений провести концерт в России», – говорится в заявлении.

В клубе говорят, что концерт Бузаладзе в Батуми может состояться в ближайшие месяцы, пока же певица планирует отправиться в тур по Америке.